《菸防法》修法未納管載具 反菸團體批政府「滿嘴謊言」
立法院衛環委員會今（4）日針對《菸害防制法》修正草案進行第4次協商，竟爆出有「美方施壓」傳聞，法案中不再管控加熱菸具。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗痛批衛福部「滿口謊言」，「加熱菸等產品不要廣告化」、「加熱菸載具就是要依菸品管理」如此卑微的請求，但政府卻將加熱菸載具列為「3C產品」，簡直是大開菸害防制的倒車！台灣醫界菸害防制聯盟郭斐然秘書長也批評政府在自打嘴巴，「多列一條健康風險管理有用？你說他健康風險低不是就是在鼓勵民眾、幫助菸商嗎？」
記者汪睿琦/綜合報導
林清麗抨擊，自2016年開始台灣民間團體、基金會等就不斷和政府協商，包含禁止新興菸品（加熱菸、電子菸等），當時政府也點頭，強調政策效益確實也都看得見。在這5年期間就一直有傳聞說「菸草公司在對政府施壓」，甚至美國政府在要求開放萊豬進口的同時，也有連帶施壓「加熱菸開放」，當時董氏基金會就非常焦急，再度向政府遞交陳情書，在2020年5月時，政府還是宣示立場依舊，會和民間團體站在一起。
沒想到直至今日政策卻大轉彎，加熱菸等載具管控竟開倒車，衛福部不僅默許新型菸品載具等退回「產品」而非「管控品」，意味著未來可能會有展示店、各大廣告、走秀等加以宣傳，「政府滿口謊言，嚴重戕害國人甚至年輕人健康。」
林清麗強調，管控加熱菸載具就是這麼卑微的請求，希望政府正視維護下一代健康，不要放棄4大主張，包含「禁止加味菸品」、「不可放棄印製警示圖文」、「不可縱容加熱菸載具隨便行銷」、「不要縱容誤導性的健康風險評估字眼」，請政府正視民間團體的聲音。
郭斐然也說，政府以「健康風險評估」字眼根本是「自打嘴巴」，提倡「菸品就是危險的，並不是健不健康能斷定的」，直言政府變相在宣傳吸菸文化。政府過去只會至少還會標列「淡菸」，現在直接以「健康風險少」來標記菸品，「這不就是在誤導、欺騙嗎？」