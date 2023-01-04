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外籍配偶分享單親帶三娃歷程　新移民家庭成長中心慶20年

▲孩子的陪伴，是越南新住民胡紅杏一路走來最重要的依靠。（圖／伊甸基金會）
▲孩子的陪伴，是越南新住民胡紅杏一路走來最重要的依靠。（圖／伊甸基金會）

記者賴正琳／綜合報導

伊甸基金會新移民家庭成長中心為歡慶成立20週年，在12月底於萬芳區民活動中心舉辦「新心攜手二十載 新住民回娘家」20週年活動。活動上除了安排「繞著地球跑」闖關遊戲、新住民婦女所帶來的台語歌謠「阮的幸福」、新二代學員越南語聖誕歌曲表演，也邀請越南新住民胡紅杏分享伊甸服務以來的轉變與收穫，伊甸新北區區長侯靜雅、臺北市民政局人口政策科股長李佩珊、國泰慈善基金會經理項明仁也來到現場與新住民姊妹齊聚話當年，在歡笑中共度聖誕佳節。

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活動中在台上侃侃而談，是今年43歲的胡紅杏，自越南來台已經22年，家中有三個小孩，在孩子就學階段時，一個偶然機會下，伊甸新移民家庭成長中心來到孩子就讀的龍山國小為新二代多元培力課程招生，胡紅杏開始接觸伊甸新住民服務。幾年前丈夫因病突然離世，失去家庭經濟支柱的她，一肩扛起照顧家庭的重責大任，得知胡紅杏的狀況後，伊甸除了安排社工進行訪視關懷，也提供生活上的支持與協助。胡紅杏說，三個孩子的陪伴也很重要，她鼓勵自己從悲傷的情緒走出來，「如果大人過不了這一關的話，小朋友就過不了，所以我就更努力，讓三個孩子過正常的生活！」也因為這樣，胡紅杏開始接下胡椒餅店的生意學習製作胡椒餅，希望傳承丈夫留下來的好味道，也好似在麵粉香中，有丈夫的陪伴，一起撐起這個家。

看到母親的轉變，今年21歲的兒子哲偉感到十分欣慰。在父親剛過世時，哲偉正就讀國中一年級，面臨突如其來的家庭變故，也讓哲偉一時之間難以接受。後來在經過伊甸社工的關懷訪視服務下，讓哲偉漸漸敞開心房，同時也因為新二代多元培力課程的協助，除了培養哲偉五大優勢能力外，也從課程中認識了許多新朋友，逐漸有了歸屬感。現在的哲偉接受課程服務已經九年了，對於哲偉來說，伊甸已經成為一個家庭避風港的角色，當遇到困難或需要幫助時，伊甸社工員總能給予及時的幫助與支持。

伊甸基金會長期投入第一線服務，過程中發現許多新住民遠嫁來台，因文化及價值觀的差異，而有許多生活適應問題，而若遭遇突如其來的意外時，沒有管道能夠尋求協助，將會使她們的處境更加艱辛。因此，伊甸於2002年起投入外籍配偶關懷服務，從「外籍配偶關懷組」擴大服務至成立「新移民家庭成長中心」，提供新住民及其家人更多元的關懷及追蹤服務，爾後更擴大服務範疇至新住民家庭二代兒童、青少年之教育輔導工作，以期健全新住民家庭功能。服務至今已經20年，累積幫助50萬人次的新住民及其家庭受惠。

伊甸新移民家庭成長中心主任朱莉英表示，20年來不間斷的服務，以社工專業提供新住民家庭整合性服務，透過語言學習、夫妻關係培養、親職教養、法律諮詢服務、就業服務等議題的幫助，讓新住民家庭擁有一個明確且暢通的資源導入幫助管道。特別感謝社會大眾的支持與許多愛心企業夥伴的挹注，讓各項服務多年來能穩定地進行，未來中心會持續「愛無國界—接納多元文化，營造幸福家庭」為目標，給予新住民家庭各項支持與陪伴。如設籍於雙北之新住民與新二代有任何問題及需求，歡迎來電洽詢：(02)2230-0339。

▲伊甸新移民家庭成長中心成立滿20週年，累積服務約50萬人次新住民及家庭。（圖／伊甸基金會）
▲伊甸新移民家庭成長中心成立滿20週年，累積服務約50萬人次新住民及家庭。（圖／伊甸基金會）

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