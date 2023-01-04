外籍配偶分享單親帶三娃歷程　新移民家庭成長中心慶20年

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看到母親的轉變，今年21歲的兒子哲偉感到十分欣慰。在父親剛過世時，哲偉正就讀國中一年級，面臨突如其來的家庭變故，也讓哲偉一時之間難以接受。後來在經過伊甸社工的關懷訪視服務下，讓哲偉漸漸敞開心房，同時也因為新二代多元培力課程的協助，除了培養哲偉五大優勢能力外，也從課程中認識了許多新朋友，逐漸有了歸屬感。現在的哲偉接受課程服務已經九年了，對於哲偉來說，伊甸已經成為一個家庭避風港的角色，當遇到困難或需要幫助時，伊甸社工員總能給予及時的幫助與支持。
伊甸基金會長期投入第一線服務，過程中發現許多新住民遠嫁來台，因文化及價值觀的差異，而有許多生活適應問題，而若遭遇突如其來的意外時，沒有管道能夠尋求協助，將會使她們的處境更加艱辛。因此，伊甸於2002年起投入外籍配偶關懷服務，從「外籍配偶關懷組」擴大服務至成立「新移民家庭成長中心」，提供新住民及其家人更多元的關懷及追蹤服務，爾後更擴大服務範疇至新住民家庭二代兒童、青少年之教育輔導工作，以期健全新住民家庭功能。服務至今已經20年，累積幫助50萬人次的新住民及其家庭受惠。
伊甸新移民家庭成長中心主任朱莉英表示，20年來不間斷的服務，以社工專業提供新住民家庭整合性服務，透過語言學習、夫妻關係培養、親職教養、法律諮詢服務、就業服務等議題的幫助，讓新住民家庭擁有一個明確且暢通的資源導入幫助管道。特別感謝社會大眾的支持與許多愛心企業夥伴的挹注，讓各項服務多年來能穩定地進行，未來中心會持續「愛無國界—接納多元文化，營造幸福家庭」為目標，給予新住民家庭各項支持與陪伴。如設籍於雙北之新住民與新二代有任何問題及需求，歡迎來電洽詢：(02)2230-0339。