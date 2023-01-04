金鐘視帝也受不了！薛仕凌揭「最想擺脫的角色」

犯罪影集《台灣犯罪故事》今（4）日起在Disney+上線，單元一〈出軌〉談社會真實詐保案件，金鐘視帝薛仕凌用「最想擺脫的角色」形容此次演出，全程都是在頭上有烏雲籠罩的狀態下拍攝，其中有場情緒崩潰戲，導演蕭力修回憶，薛仕凌在情緒潰堤後整個人無力起身，失神落魄地坐在一旁，久久不能自已，精湛演出讓導演相當心疼。
記者羅凌筠/綜合報導
薛仕凌和施柏宇飾演一對兄弟檔，分別詮釋極為複雜的心理狀態，身為哥哥的薛仕凌從小就不受父親疼愛，而天資聰穎的施柏宇因為家庭經濟狀況只能屈就。施柏宇表示他要和薛仕凌對戲前很緊張，沒想到兩人第一次相遇讀本時，馬上就像一家人般地自然相處，而薛仕凌也大讚施柏宇把弟弟的角色演得很好，有確實把兄弟間的矛盾跟性格區隔表現出來。
鳳小岳和林予晞劇中飾演久別重逢的舊情人，本想將對彼此的愛意藏在心中，林予晞的丈夫施名帥竟遇上火車出軌而命在旦夕，身為檢察官和保險調查員的兩人，就在攜手調查火車出軌真相的過程中，漸漸地重燃愛火。〈出軌〉中的保險調查員是林予晞過往從未接觸過的角色，她首次在鏡頭前嘗試抽菸、外遇等行為，讓女神開玩笑說：「我有生以來終於可以使壞。」
而鳳小岳和林予晞在劇中有場親密對手戲，兩人間激烈的情慾糾葛，竟被林予晞形容成「很像在打拳擊」，她解釋，她和鳳小岳的親密戲就像在擂台上，導演一喊「action」兩人就衝上前去對戰，導演一喊「卡」後兩人就狼狽地退到角落喘氣，只見鳳小岳胸前的襯衫都被她弄得亂七八糟，眼神渙散，讓她忍不住心想：「我們真的很激烈哎。」