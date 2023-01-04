移工重回庇護中心　開心遊花博

伴隨著涼爽的清風，天氣晴朗的週日時光最適合大家團聚在一起，一起分享互相支持，就像回到在台灣的娘家一樣，溫暖而愉快。新事中心持續服務有需求的移工進行保護服務，她們住在庇護中心的這一小段時光，雖然在整個人生階段裡面只佔一小部分，但是在異鄉人在外國最需要幫助的時候，伸出援手就可以幫助她們在台灣能獲得平等的對待，能安心在台灣工作和有尊嚴的生活。
記者賴正琳／綜合報導
新事中心除了關心現在正在接受的服務移工之外，對於已回到工作崗位，正在工作中的移工們，也透過回娘家的活動聊聊彼此最近工作的狀況，有些移工也分享到家庭看護工薪資提升到2萬元的看法，彼此熱烈的討論。大家一邊用餐，工作人員也向大家解說移工申請中階技術人員的相關規定，移工們一邊聽一邊自我檢視自己還需要上那些課程、需要考到哪一個程度的華語檢測，大家紛紛筆記下來非常認真，希望有朝一日能達到標準，繼續留在台灣貢獻自己的能力，並且長久留下來工作，到了問題搶答時間時，個個也磨拳擦掌，熱烈地搶答有獎徵答的問題。
享用完美食也豐富了新的知識後，帶著難得可以出門的大家，一起探索花博公園周遭好玩好看又有文化氣息的各個景點，花團錦簇的台北玫瑰園、像身處韓劇中的台北迷宮花園、在地球旅行遊戲場拍攝到載滿想家心情的飛機、在典藏植物園裡網美打卡、最後也不忘參觀具有傳統文化氣息的林安泰古厝。移工們在這熱情洋溢的下午，像是穿越了花博公園的探險之旅，大家紛紛大呼驚奇原來花博裡面有這麼多美麗的景點，並且也不忘分享給同鄉朋友這身處市中心的旅遊秘境，感謝新事中心規劃這美好的一天。
新事社會服務中心是一個致力於關懷職場弱勢者的社會服務機構，戮力促進資源分享的共好社會，長期致力於移工樂活並長者安養，共構移工、雇主和諧社會，幫助社會上受到剝削、不公正對待的弱小族群。