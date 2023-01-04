未來一週氣溫3段變化！明回暖北部有雨 週末冷氣團又來
今（4）日台灣受大陸冷氣團影響，各地早晚仍較寒涼，明（5）日清晨開始大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫將逐步回升，北台灣將有攝氏3度左右的溫差，但桃園以北降雨情況持續。中央氣象局表示，這波比較溫暖的天氣將持續2天，週五（1/6）晚上開始新一波大陸冷氣團又報到，週末各地白天高溫將下降攝氏2~3度，下週日（1/8）清晨因輻射冷卻作用，部分地區低溫僅剩攝氏13度，不過整體環境較乾冷，影響時間也較短，預期下週一（1/9）起又會再回溫，是典型的東北季風天氣。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳說明，明日大陸冷氣團減弱，北部白天高溫攝氏22度、中部攝氏24度、南部攝氏26度、東部攝氏23度，南部地區回暖不明顯，但北部地區有攝氏3度的回升，低溫部分，北部攝氏14度、中部攝氏14度、南部攝氏16度、東部攝氏17度，中南部地區民眾要留意日夜較大的溫差。
降雨方面，張承傳指出，由於北台灣處於東北季風迎風面，桃園以北、東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸則有大雨發生的機率，其它地區為多雲到晴，類似的溫度和降雨情況將維持到週五（1/6），週五入夜過後，新一波較乾的大陸冷氣團報到，週末開始北台灣降雨才會趨緩，天氣轉為穩定。
而週五的大陸冷氣團影響時間在週末兩天，週六補班日北部攝氏14~20度、中部攝氏14~22度、南部攝氏16~24度、東部攝氏16~20度，整體來說降溫攝氏2~3度，需要特別留意的是，下週日清晨有明顯的輻射冷卻作用，部分地區可能出現攝氏13度或以下的低溫。下週一起大陸冷氣團減弱再回溫，下週二（1/10）水氣增加，北台灣將回到有雨的天氣，最新天氣請持續留意氣象局資訊。