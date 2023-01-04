迎接數位經濟時代 文觀局輔導業者導入多元支付服務

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文觀局指出，近年行動支付業者持續推廣行動支付上架服務，包含LINE Pay、Pi錢包、街口支付、臺灣Pay、悠遊付等廠商，此外也鼓勵業者與銀行業者合作，如玉山銀行、臺灣銀行等，提供裝機收單服務，可以收取Apple Pay、Google Pay等支付服務，拓展不同的客群，增加消費額度的可能。
一項調查發現，高達9成受訪者使用過行動及電子支付工具，使用頻率以LINE Pay次數最高，其次為Apple Pay、街口支付、台灣Pay，顯示其使用行動支付人口逐年增加，不僅綁定銀行帳戶、信用卡及簽帳金融卡，用戶無需領錢、攜帶卡片，除了可以更快速便利結帳之外，還可以享有額外的紅利回饋。
此外，在疫情延燒期間，更可以降低接觸傳染的風險。明顯的改變，反映在網路購物以及支付系統上，民眾為維持社交距離並避免與他人接觸，實體現金支付頻率大幅下降，取而代之的是電子支付的普及，各式各樣的支付方式在市場上也越來越活絡，臺灣目前逾1,500萬名民眾都有使用行動支付的習慣，因此鼓勵業者加入多元支付的服務，增加友善及便利性。
嘉義縣文化觀光局更鼓勵嘉義觀光產業相關業者進行申請，在嘉義落實無現金交易多元支付的政策。由於行動支付採手機進行交易，可以減輕出門攜帶的隨身物。迎接數位經濟時代來臨，多元行動支付必成主流。