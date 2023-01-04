高雄過好年！26個商圈接力迎新春

高市府經發局今（4）日與大高雄市觀光商圈總會及26處商圈代表舉行記者會，宣告農曆年前商圈盛事「高雄過好年」系列活動1月7日開跑，由三鳳中街打頭陣，市長陳其邁將親臨發送兔年小紅包，接續各商圈也將辦理特色活動。經發局長廖泰翔表示，今年共有26個商圈參與，不論活動規模及經費預算都較往年增加，因應南橫開通遊客湧現，特別歡迎六龜商圈的加入。
記者陳美嘉／高雄報導
打頭陣的三鳳中街理事長伍進昌受訪時指出，三鳳中街是南部最大的年貨大街，不論香菇、鮑魚、干貝、蝦米等年菜都準備非常齊全、價格公道，選擇又多樣一次購足。他表示，今年南北貨價格大致持平，僅烏魚子因減產售價略漲約一成，歡迎大家來中街採購年貨。
經發局表示，今年共有26處商圈參與舉辦「高雄過好年」活動，1月7日活動起跑後將延續至2月28日，各商圈都把握民眾農曆年節前年貨採買及年後出遊等機會推出特色活動，除有兔年小紅包發送，多個商圈舉辦名廚煮菜、春聯揮毫、舞獅、燈飾佈置、彩繪燈籠DIY、市集、表演、搓湯圓等應景活動，歡迎民眾把握機會參與。
因應COVID-19疫情，經發局特別提醒，農曆過年期間年貨採買人潮及出遊人潮眾多，民眾至商圈採購時要做好自身防護，包括全程戴口罩、勤洗手、勿邊走邊吃，保護自己也保護他人，一起安心過好年。各商圈活動時間及內容請至經發局官網或各商圈facebook粉絲團查詢。