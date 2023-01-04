桃市春節垃圾停收4天 大型家具家電1/18前預約清運
農曆新年即將到來，桃園市今年的環境清潔週將從1月14日展開至20日，市長張善政今（4）日在市政會議中也拍板定案，今年除夕清潔隊收運完畢後，依舊維持大年初一到初四停收垃圾，大年初五（26）日早上清潔隊員就會開始加班，另外民眾若有大型廢棄物清運需求，可於1月18日前向在地清潔隊登記約定載運。
記者李春台／桃園報導
今年春節總計有10天假期，環保局表示，1月20日（小年夜）已經開始放假，但各區清潔中隊當天仍加強清運服務，除夜間依原時段清運外，中午起再加收一趟；1月21日(除夕)及1月26日（初五）當天也會從上午9時起加強清運一趟至收完為止(夜間停收)，而1月22日（初一）至1月25日（初四）依循往例停收四天，讓辛勞一整年的清潔隊員們能好好休息，與家人共享年節，從1月27日（初六）起就恢復正常清運模式。
環保局長陳世偉指出，依循往例清潔隊將提前收假，在1月26日（初五）開工收運垃圾，當天將從上午9點起加強清運垃圾至收完為止;至於民眾在過年大掃除時，如有大型家具及家電清運需求，各行政區的清潔隊在1月18日下午5時前都可接受電話預約，完成登記民眾可依約定時間搬到指定地點。
另外，復興區則是1月20日（小年夜）暫停清運；1月21日（除夕）上午8點起加強清運至收完為止、夜間停收；初一至初二與初四至初五暫停清運；初三則是上午8點起加強清運至收完為止、夜間停收；初六上午則是8點起加強清運至收完為止、夜間停收。詳細清運時間可至桃園市環保局官網( http://www.tydep.gov.tw)或桃園垃圾車APP即時查詢。