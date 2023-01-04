12生肖有屬貓？貓咪篡位2023卯兔年主角 台灣獨家錶賣萌
▲12生肖有屬貓？貓咪篡位成2023「卯兔年」主角，CASIO旗下的G-SHOCK發揮創意，邀來台灣知名刺青師JUSTICE INK（正義刺青）主理人大柴裕豪，以豪哥的代表作「百貓圖」打造台灣獨家「貓兔年」生肖錶賣萌；瑞士腕錶品牌Swatch則把兔耳變成指針，把錶面變成時刻變幻的趣味兔臉。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
2023-01-04 19:11:50
你知道12生肖有屬貓嗎？為人熟知的鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬，其實不是每一個國家如此使用，相傳越南就因「兔」的12地支相配是「卯」年，因讀音口誤、久而久之便成了「貓」年；在印度「虎」還則成了「獅」；而柬埔寨12生肖的順序則是以牛為首、鼠最後，泰國則是蛇居首、龍收尾。呼應2023年「卯兔年」的諧音，CASIO旗下的G-SHOCK便發揮創意，邀來台灣知名刺青師JUSTICE INK（正義刺青）主理人大柴裕豪，以豪哥的代表作「百貓圖」打造台灣獨家「貓兔年」生肖錶，搭配台灣候鳥白鷺鷥、國民小吃滷肉飯與玉山剉冰等，眾多台味十足的在地印象有夠萌。瑞士腕錶品牌Swatch則把兔耳變成指針，打造成時刻變幻的趣味兔臉生肖錶，同樣很吸睛。
聚焦潮流街頭文化有成的G-SHOCK，除了以月兔為靈感，推出全球應景的全新生肖系列MTG-B3000CX-9A，錶圈特地模擬月球表面進行立體凹凸設計，錶眼還以象徵兔子紅眼睛的紅色進行點綴，與雷射雕刻上風箏月兔圖樣的背蓋，共譜人類對天空最初的探索和勇氣。台灣卡西歐更呼應2023年「卯兔年」的諧音，邀來台灣知名刺青師JUSTICE INK（正義刺青）主理人大柴裕豪，以豪哥的代表作「百貓圖」打造台灣獨家「貓兔年」生肖錶。
喜歡浮世繪與妖怪題材並帶入自我風格的豪哥，擅長描繪各種擬人化動物，尤其筆下唯妙唯肖的貓咪，成為最具象徵性的靈魂之作，也受到廣大刺青愛好者喜愛。近年拓展「百貓圖」代表作、致力於在地次文化發展，曾多次與歐美、日本品牌合作及展覽，作品散見於服飾、生活小物甚至軟膠玩具等範疇。「G-SHOCK X 大柴裕豪」卯兔年生肖錶，採用全白色錶身設計， 上段錶帶印刷上戴著兔子面具的貓咪、與寓意卯兔年的「卯」字，下段錶帶則印有設計師大柴裕豪的個人簽名，與展翅高飛的白鷺鷥以象徵台灣意象。
▲1/5～2/28於G-SHOCK STORE, TAIPEI舉辦「G-SHOCK X 大柴裕豪」卯兔年特展。（圖／台灣卡西歐提供） ▲「G-SHOCK X 大柴裕豪」卯兔年生肖錶，全白色錶身上段，印有戴著兔子面具的貓咪。（圖／台灣卡西歐提供） 作為台灣新年限定的聯名型號，「G-SHOCK X 大柴裕豪」卯兔年生肖錶整體設計藏有多處在地巧思，在特殊外盒包裝與卯兔年設計贈品玻璃杯上，看得見貓咪頂著國民小吃滷肉飯；卯兔年設計的新年紅包袋，兔腳旁還有一碗高聳的玉山剉冰，趣味十足有夠萌，將自1/7於CASIO官方商城與概念店（Outlet除外）上架販售。位於台北敦化南路的G-SHOCK STORE, TAIPEI旗艦店將於1/5～2/28舉辦「G-SHOCK X 大柴裕豪」卯兔年特展，現場除展示豪哥專為卯兔年所設計的畫作外，還精選多幅經典百貓圖作品與珍貴的手繪線稿，及他親手繪製的隱藏版超大牆面作品。 ▲台灣獨家新年限定錶款，「G-SHOCK X 大柴裕豪」卯兔年生肖錶DW-5600MWCAT-7，建議售價NT$3,800。（圖／台灣卡西歐提供）
即日起於指定通路購買單支金額達3,000元以上之錶款， 即贈「卯兔年」玻璃杯乙只（杯子圖樣隨機出貨）與序號卡乙張，登錄序號後還有機會抽中Insta360 X3 、APPLE iPad 第10代、Nintendo任天堂Switch與Apple AirPods Pro第2代；CASIO概念店與官方電商更獨家加贈好禮「卯兔年」紅包袋。
另外，瑞士腕錶品牌Swatch為迎接兔年，以兔子招牌大耳為設計靈感，結合明亮紅和吉祥金的配色，打造「兔年特別版腕錶」，41毫米尺寸的NEW GENT錶款，運用Swatch創新的BIOCERAMIC生物陶瓷材質打造錶殼，並結合喜氣的明亮紅與吉祥金的亮眼配色。最吸睛的莫過於，印有金色兔臉的錶面上，巧妙將兔耳直接變成指針，隨時光荏苒，時針、分針成為時刻變幻的兔耳姿態，帶來趣味橫生的可愛模樣；就連錶環造型也呼應成一雙紅金配色的兔耳。即日起已於Swatch全台門市與官方購物平台正式上市。
▲JUSTICE INK（正義刺青）主理人豪哥－大柴裕豪。（圖／台灣卡西歐提供） ▲CASIO新年優惠贈品，卯兔年設計玻璃杯採4款隨機、卯兔年設計紅包袋。（圖／台灣卡西歐提供） ▲藏在G-SHOCK STORE, TAIPEI台北敦南旗艦店，地下室藏有大柴裕豪親手繪製的超大牆面作品。（圖／記者蕭涵云攝） ▲G-SHOCK玉兔生肖錶MTG-B3000CX-9A，建議售價NT$38,500。（圖／台灣卡西歐提供） ▲Swatch 2023全新生肖腕錶「兔年特別版腕錶」售價NT$3,150。（圖／Swatch提供） ▲Swatch兔年特殊包裝錶盒，提把與包裝也是巧妙設計成兔臉的可愛模樣。（圖／Swatch提供）