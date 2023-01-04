▲ MAZDA CX-5 SE 全新上市，建議售價 99.9 萬起

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MAZDA CX-5身為品牌主力熱銷車型，從2012年開始導入便提供當代最先進的科技，如出色的SKYACTIV 全新動能科技、魂動（KODO）的流線外觀等，當家主被動安全科技i-ACTIVSENSE也持續進化至今已達到全速域CTS，加上2.5 Turbo SKYACTIV-G強悍動力與領先同級全車系標配智慧手機無線連結功能，人馬一体的駕馭感與設計受到廣大消費者的青睞。其中最熱銷的2.0級距，推出售價為116.9萬的CX-5 20S PREMIUM SE，不僅搭載完備的主動安全科技，擁有傲視同級配置雙前座導流式通風座椅與 BOSE® 環繞音響系統等豪華配備，加上出眾的外觀設計與細膩的內裝質感、駕駛座八向電動記憶調整附電動腰靠調整功能、前擋投影式全彩抬頭顯示器HUD，以及無線充電裝置與無線 Apple CarPlay，智慧便利的貼心設計帶給消費者更加自在的數位生活體驗。
MAZDA CX-5 25T AWD SIGNATURE SE旗艦車型售價143萬，不僅搭載三種Mi-Driver 駕駛模式選擇，可針對車主依不同行駛條件進行調整，有效增加操駕的穩定性，並透過內裝Nappa皮革座椅、實木素材的組合搭配，讓每次的乘坐體驗都有如身處極具品味的高級VIP室，不但在身體上可徹底放鬆，心靈上也可得到屬於自我的沉澱和療癒。