魅力衰退 消費需求趨緩，Tesla二手車價崩盤

MAZDA CX-5 SE 全新上市，建議售價 99.9 萬起

▲ MAZDA CX-5 SE 全新上市，建議售價 99.9 萬起
▲ MAZDA CX-5 SE 全新上市，建議售價 99.9 萬起

2GameSome - 有車賞

為回應台灣消費者支持，台灣馬自達於今日（1/4）宣布推出全新NEW MAZDA CX-5 SE，讓更多消費者能以更自在的方式擁有日系精緻休旅車的非凡價值，全新NEW MAZDA CX-5 SE導入「雪幻白」新車色，凸顯優美車身曲線並呈現躍動的光影變化，呈現日式美學的工藝之美之外，寬闊雙L型日行燈搭配智慧頭燈ALH搭配強悍立體造型設計，完整科技配備，將提供給所有車主最佳駕馭體驗，看到更多車主笑容展現。

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NEW MAZDA CX-5 SE 自即日起展開接單，其中正式售價 99.9 萬的 20S Touring SE與 125 萬的 25T 2WD Proactive Touring SE以接單生產方式提供消費者之外，常販車型正式售價如下: 20S Elite SE 107.9 萬元，20S Elite Plus SE 112.9 萬元，20S Premium SE 116.9 萬元，25T 2WD Sport Edition SE 133萬元及 25T AWD Signature SE 143 萬元，預計於 2023年2月開始陸續交車。

MAZDA CX-5身為品牌主力熱銷車型，從2012年開始導入便提供當代最先進的科技，如出色的SKYACTIV 全新動能科技、魂動（KODO）的流線外觀等，當家主被動安全科技i-ACTIVSENSE也持續進化至今已達到全速域CTS，加上2.5 Turbo SKYACTIV-G強悍動力與領先同級全車系標配智慧手機無線連結功能，人馬一体的駕馭感與設計受到廣大消費者的青睞。其中最熱銷的2.0級距，推出售價為116.9萬的CX-5 20S PREMIUM SE，不僅搭載完備的主動安全科技，擁有傲視同級配置雙前座導流式通風座椅與 BOSE®  環繞音響系統等豪華配備，加上出眾的外觀設計與細膩的內裝質感、駕駛座八向電動記憶調整附電動腰靠調整功能、前擋投影式全彩抬頭顯示器HUD，以及無線充電裝置與無線 Apple CarPlay，智慧便利的貼心設計帶給消費者更加自在的數位生活體驗。

MAZDA CX-5 25T AWD SIGNATURE SE旗艦車型售價143萬，不僅搭載三種Mi-Driver 駕駛模式選擇，可針對車主依不同行駛條件進行調整，有效增加操駕的穩定性，並透過內裝Nappa皮革座椅、實木素材的組合搭配，讓每次的乘坐體驗都有如身處極具品味的高級VIP室，不但在身體上可徹底放鬆，心靈上也可得到屬於自我的沉澱和療癒。

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