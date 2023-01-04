▲ JAGUAR LAND ROVER 本月推專案購車優惠

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Jaguar I-PACE 新世代能源勁電來襲
Jaguar I-PACE 融合新世代能源特性與 FIA Formula E 電動方程式的賽事經驗，完整傳承 Jaguar 跑車靈魂，創造獨特的駕馭快感。Jaguar I-PACE 具備 400PS 最大馬力與 696Nm 瞬間最高扭力輸出，僅需 4.8 秒即可完成 0-100km/h 加速衝刺；搭載 90kWh 鋰離子電池模組專為長期使用而設計，WLTP 測試型態下純電行駛最大續航里程達 470 公里。全新 23 年式 Jaguar I-PACE EV400 S 黑魂進階版搭載電子氣壓懸吊系統，不僅提供更為優異的駕馭舒適性，並於必要時可針對車輛高度進行調整；結合應對全天候路面的 AWD 全時四輪傳動系統，創造更為優異的全地形表現。
Discovery Sport 空間承載與家人更大的夢想
傳承 Land Rover Discovery 家族探險基因，Discovery Sport 具備領先級距的 5+2 人座多功能空間選項，能創造高達 24 種彈性配置，結合最大可達 963L（標準 5 人座）的行李廂空間，讓 Discovery Sport 成為與家人共同探索世界的 LSUV 首選。承襲 Land Rover 享譽全球的全地形性能，搭載 Terrain Response 2 自動化全地形反應系統與 ATPC 全地形行進控制系統，從容應對千變萬化的越野地形，輕鬆穿越各種障礙。
Range Rover Evoque 現代奢華都會時尚風格
Range Rover Evoque 身為 Compact LSUV 級距創始者，完美承襲 Range Rover 車系與生俱來的都會時尚氣息，緊湊的車身尺碼與現代潮流元素巧妙融合，優雅身形穿梭於現代都會之間。23 年式車系編成全新推出 Range Rover Evoque Bronze Collection，車身外觀設計採用柯林斯青銅色點綴細節之處，奢華外型使其成為路上最不容忽視的吸晴焦點；搭載全新 Pivi Pro 車輛資訊娛樂系統與 ClearSight 電子後視鏡等多項科技配備，透過直覺化設計與人性化操縱邏輯，實現輕鬆愜意的駕駛體驗。
多元購車方案，敬邀即刻入主
2022 年度總銷售數字再創佳績，為滿足更多喜愛英倫風格的品味買家，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎推出多元銷售方案，輕鬆入手獨特英倫品味的現代奢華品牌。在銷售方面，除了現行的低利預付專案之外，針對部份車款推出 168 低利率與先享後結專案，前者可享最低 1.68% 超低利率 ; 後者則提供超低頭款，僅需車價 10% 就可以把車開回家，且全車系同享 0 負擔 6 年原廠保養方案。而針對購買 Jaguar I-PACE 的車主，購車即可獲得 TAIL 特爾電力或中興電工 iCharging 兩大第三方充電廠商價值 3 萬元的充電點數（二擇一）並加贈家用壁掛式充電器，同享鋰電池 8 年或 16 萬公里原廠保固。敬邀即刻入主，完整購車資訊歡迎洽詢全台授權經銷商。
|Financial Services 多元智選財務方案
方案類型
適用車款
|168超低利率方案
|下列車款購車方案擇一選擇 :
Jaguar :
Jaguar E-PACE
Land Rover :
Discovery Sport, Range Rover Velar ,Range Rover Evoque
|先享後結專案
|低利預付專案
|Jaguar :
Jaguar F-PACE, Jaguar I-PACE
Land Rover :
New Range Rover, Discovery, Defender
*限指定年式車型，完整購車方案內容請洽全台授權經銷商