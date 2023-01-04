▲ Kia 22 年銷售訂單近 11,000 張，以年成長率 85% 再創品牌巔峰

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Kia除了在國內市場繳出亮麗成績單，更在國外獲獎連連，Kia不僅榮獲2022 Top Gear 年度汽車製造商(Manufacturer of the Year) (註2)的殊榮，更脫穎而出成為消費者指南Consumer Guide Automotive中2023最佳購買車款(Best Buy Awards)中獲獎最多的品牌(註3)，展現Kia無與倫比的品牌魅力！展望2023年，Kia總代理台灣森那美起亞，將延續「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神、並持續落實在Product、Experience，以及People三大面向，帶給車主與眾不同的永續、創新的移動體驗。
The EV6 與 The Sportage，展演永續創新的移動體驗
Kia品牌代表鉅作The Kia EV6銷售表現亮眼， 累計2022年全年以626台的領牌成績，讓Kia榮登一般進口電動車品牌銷售冠軍！自2022年4月上市以來，The EV6持續受到前瞻車主的肯定，Kia總代理台灣森那美起亞為並在2022年9月舉辦The Kia EV6媒體試駕活動，特邀國內超過35家媒體，駕駛The Kia EV6 Air增程版進行兩天一夜環台試駕，活動中The Kia EV6更創下最佳電耗達9.7km/kWh、環台總充電時間花費僅10分鐘的卓越紀錄！完美展現出領馭電動車壇的未來造車工藝。
The Kia EV6不但在國內備受矚目，更榮獲多項國外大獎肯定，今年先後獲得2022 Red Dot Award紅點設計獎(註4)、2022歐洲年度風雲車(註5)，美國The Drive編輯部評為2022年最佳電動車Best EV of 2022 (註6)。此外，The Kia EV6更入選2023北美年度風雲車決選名單(註7)，展現Kia強大的展品實力。The Kia EV6滿載豐富前瞻科技，在先進800V電能系統的架構下，最高充電效率達240kW，18分鐘即可完成10%到80%充電，且僅需充電4.5分鐘即可補足100公里的行駛里程。內裝同樣科技滿點，駕駛前方搭載雙12.3吋全景曲面顯示螢幕，結合一鍵切換數位控制面板及 14具「英國之寶」Meridian™頂級環場音響系統，營造高質感、運動化的座艙氛圍。
進口極致休旅The Sportage持續熱銷，並在車源陸續到港後，在2022年12月銷售領牌達成182台。The Sportage以前瞻設計理念，搭載多項先進科技配備，提供豪華細膩的駕馭體驗。 不僅在國內熱銷，The Sportage近期更榮獲2023西班牙年度最佳汽車ABC Car of the Year 2023、2023希臘年度最佳汽車Car of the Year 2023 in Greece(註8)兩項大獎肯定，完美體現The Sportage前瞻 創新格局的獨特魅力。
The Picanto與The Stonic，新潮動感與聰明節能兼具
Kia旗下的時尚都會小車The Picanto，兼具新潮外型與節能表現，在2022年全年同樣寫下了銷售領牌突破1,100台的佳績，成為同級進口小車中的銷售常勝軍！The Picanto車身長度不到3.6米，最小迴轉半徑僅4.7米，加上平均油耗18.3 km/l的優異節能表現，成為新鮮人首購最佳選擇。The Picanto擁有4.2吋全彩整合智慧型旅程電腦，搭配懸浮式8吋多媒體影音觸控系統，並支援無線Apple CarPlayTM / Android AutoTM無線連結，給予全車乘員更直覺化的行車體驗。
跨界油電潮旅The Stonic，在2022年同樣以銷售領牌近500台、年成長率達125%的熱銷成績，擄獲年輕潮流車主的肯定。The Stonic 1.0T車型結合1.0T-GDi汽油引擎與48V智慧油電系統，提供最高達19.9km/l優異的節能表現。為提供安心無虞的駕駛環境，The Stonic全車系標配齊全主被動駕駛輔助系統，以先進高強度鋼材車身結構，搭配SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道維持輔助系統(全速域)與RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統等， 滿足安全及節能雙重需求。
升級品牌體驗並持續拓展全新據點，Kia展現在地深耕決心
除持續引進導入Kia最新世代車款來台，Kia總代理台灣森那美起亞也積極拓展經銷通路網絡，2022年已陸續打造多間依照Kia全新品牌識別CI 2.0的展示中心，包含Kia新北中和展示中心、Kia北台中展示中心、Kia花蓮展示中心、Kia 商用車台中崇德展示中心，以及甫於2022年12月全新盛大開幕的Kia高雄鳳山展示中心，讓全台的通路據點更加完整，提供與日遽增的Kia車主享受更便捷的服務。台灣森那美起亞也將於2023年陸續完成8間展示中心的升級擴建，目標於2025年前，達成全國通路新CI 2.0升級，提供更完善優質的服務。
本月Kia購車專屬優惠/冬季健檢同步展開
歡慶Kia創下有史以來最佳年度銷售成績，Kia總代理台灣森那美起亞本月為全車系推出多項購車優惠。此外，為讓所有車主安心享受即將到來的農曆新年假期，「每一步都是關鍵」冬季健檢與優惠活動同步實施中，Kia車主凡預約回廠即享全車21項免費車輛檢查，消費滿額再享Kia精品(註9)。敬邀所有喜愛Kia的消費者們，親臨現場感受詮釋「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的新世代車款，與Kia一同邁向永續創新的未來。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line
|56.5 / 61.5 / 66.5 / 67.5
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|The Sportage
Trendy / Apex / X-line 4WD
|116.9 / 126.9 / 137.9
|專屬禮遇：
原廠車側踏板組(市值NT$18,000)
原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)
防水腳踏墊組(市值NT$6,500)
五年不限里程全車原廠保固
|The Sorento
豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人
|152.9 / 158.9 /167.9 / 173.9 / 196.9
|精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|155.9 / 185.9 / 235.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
專屬理財專案
五年不限里程全車原廠保固
|The EV6
Light標準版 / Air標準版 / Air增程版 / GT-line e-AWD增程版
|166.9 / 181.9 / 197.9 / 219.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
|卡旺 K2500
2WD 單廂自排型/手排型
2WD 大單廂自排型/手排型
2WD 雙廂自排型/手排型
4WD 單廂手排型
4WD 雙廂手排型
|82.8 / 78.8
85.8 / 81.8
100.8 / 95.8
94.8
104.8
|享1萬元低頭款交車、低月付三年12萬公里全車原廠保固