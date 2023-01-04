渣打銀估美元第1季見頂回落　美國聯準會年底前可能降息

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渣打銀行財富管理團隊也預期，各國央行在2023年上半年將維持緊縮政策對抗通膨，美國聯準會最終利率可能會來到5.25%，但隨著高利率導致經濟衰退壓力浮現，聯準會年底前可能轉向寬鬆政策，基準利率回落到4.5%。
劉家豪進一步分析，預估美國聯準會第1季仍將持續升息，美元可能在未來1-3個月維持高檔震盪，但由於聯準會可能在上半年停止升息，加上歐洲地緣政治不確定性緩解，中國大陸持續放寬防疫措施等因素，導致美元的利差優勢不再且避險需求下降，以6至12個月的角度而言，轉為看淡美元，美元指數全年度可能下跌4-5%。
也因此，歐元和日圓成為美元走弱的主要受惠者，商品貨幣澳幣、紐幣及加幣可能微幅上揚，但劉家豪說，由於商品價格漲勢有限，可能抑制匯率表現，亞洲貨幣預估也會呈現小幅走升。
由於成熟國家面臨經濟衰退風險，預期通膨逐漸獲得控制後，主要央行將放緩甚至扭轉至貨幣緊縮政策，渣打預期債券資產（包括政府及優質公司債）表現將優於股票資產。渣打銀行財富管理團隊預期美國10年期公債殖利率第1季將落在3.75%-4.0%區間。
劉家豪認為，若聯準會在上半年暫停升息，並於年底前釋放寬鬆訊號，則美國10年期公債殖利率可能回落至3.25%，並相對看好亞洲美元債券，其整體信用品質高、區域經濟前景較強，以及中國大陸的政策支持力道不斷加大；渣打維持成熟市場政府債券及投資級公司債券為基本配置的觀點。
同時，在預期美元見頂回落之下，渣打銀行也上調新興市場當地貨幣債券及新興市場美元政府債券到中性的觀點，但現階段仍相對看淡成熟市場非投資級公司債券，因為經濟衰退的影響可能尚未完全反映在價格中。
股票方面，由於全球經濟處於高利率、高物價、低成長的環境，預期將導致投資與消費動能疲弱，對企業未來12個月的盈利預期構成下行風險，因此，渣打對股票資產看法保持謹慎，預估中國大陸經濟復甦有助於支持企業盈餘動能改善。
與此同時，若美國貨幣緊縮接近尾聲，美元趨勢轉弱，可能支持資金重新回流新興市場尋求收益，渣打相對看好中國大陸股票市場，印度股票則持中性偏多觀點。至於歐美股市採取防禦型策略，美股方面較看好健康護理、必需消費品、能源類股；歐洲部份，則相對看好能源、金融行業。