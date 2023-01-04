《我和鬼》驚見吳宗憲！林柏宏登日綜「靈異節目」超爆笑
喜劇鉅片《關於我和鬼變成家人的那件事》，由《當男人戀愛時》原班團隊打造，集結新一代女神王淨、兩大男神林柏宏、許光漢共同主演，並找來馬念先、蔡振南、庹宗華及劉冠廷特別演出，電影故事主要描述飾演鋼鐵直男的許光漢，跟演出死掉的Gay的林柏宏兩人冥婚為主軸。近日電影釋出爆笑宣傳短片，由「鬼魂」林柏宏親自主持靈異節目，超Kuso的內容立刻引起網友討論。
記者黃雅琪/綜合報導
全新類型動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，近日在臉書發布一段搞笑宣傳短片，並寫下：「陰間綜藝節目『頭七好吃驚』特別篇來了！頭七好吃驚！毛毛最後の願望SP，這一集，製作單位直擊新手鬼鬼『毛毛』的冥婚現場，第一次冥婚的他有什麼奇妙的感覺？對於自己未來的老公有什麼期待呢？事不宜遲，我們馬上看下去！」
影片中林柏宏以吳宗憲招牌笑聲「嘿嘿！」開場，差點讓人誤以為吳宗憲也有客串演出，林柏宏笑說：「沒有看過一個鬼自己主持靈異節目的吧！因為我現在才死大概7天而已，算是驟然離世、屍骨未寒，還有一些遺願想要完成。」先是帶觀眾參觀冥婚過程，接著林柏宏還搞笑「吸香」說：「因為這婚禮人太多、陽氣太重，所以我要吸香來補足我的元氣，你要不要來一口？」被攝影師拒絕後，林柏宏還漂浮在空中嚇人，笑點眾多連網友也喊道「這個偽日本綜藝很可以！」