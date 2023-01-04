特企／竹縣2023公益慈善跨年晚會　用愛迎接嶄新一年

特企／文總「WE ARE」曝最新卡司！滅火器、萬芳高規開唱

▲超高人氣的樂團滅火器，將與台藝大音樂學系管弦樂團跨界共演經典曲目。（圖／文總）
▲超高人氣的樂團滅火器，將與台藝大音樂學系管弦樂團跨界共演經典曲目。（圖／文總）

本報訊

文化總會「WE ARE我們的除夕夜」特別節目邀請的超強卡司，繼美秀集團與灣聲樂團共演，許富凱、羅文裕兩位金曲歌王開唱，以及確定邀請到雲門舞集演出後，3日趁跨完年開工首日，再公布重量級陣容！超高人氣的樂團滅火器，將與台藝大音樂學系管弦樂團跨界共演經典曲目；而曾獲金曲、金鐘的雙金歌后萬芳，也將與北新國小學童合唱團共同登台，演唱溫暖且撫慰人心的歌曲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文總將在除夕夜推出跨界共演、世代共賞、以音樂會為主要型態的特別節目「WE ARE」，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容。日前已公布的卡司包括：美秀集團、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP等。

此外，包括雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都加入「WE ARE」演容；節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，將於本周末(1/8)晚間在北流預錄主要段落，完整節目則將在除夕夜（1/21）晚間8至12時播出。

文總再公布「WE ARE」最新卡司名單，以經典金曲〈新不了情〉廣受傳唱及喜愛的歌手萬芳，將與北新國小合唱團的學童們共演，在除夕守歲的夜晚，帶給觀眾們感動與驚喜。曾受邀至日本最大戶外音樂祭Fuji Rock Festival、受金曲獎及金音獎「雙金」肯定的滅火器樂團，也將與國立臺灣藝術大學音樂學系管弦樂團跨界演出，帶給觀眾滿滿的感動與共鳴，備受樂迷期待。

而樂團告五人為「WE ARE」創作的新曲，則將與千位學生共舞，學生成員則來自桃園市永平工商高級中等學校、桃園市治平高中、新北市莊敬高職國際學校，團隊已經著手開始密集排練，備受期待。另外，文總近期也會再公布被視為「秘密武器」最終一波卡司，敬請期待。

「WE ARE」播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。

文總表示，2023「WE ARE」指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

beanfun! X 2023 WE ARE 我們的除夕夜 特別企劃
https://bfevent.beanfun.com/weare_202212/

特企／台灣整形外科醫學會落幕　專家探討首重安全材質

特企／年節伴手禮首選！百威匠心獨釀「兔年限定包裝款」

特企／iROO春夏系列以「和平」為靈感　勾畫出柔和女人味

特企／珍珍不只魷魚絲夯！高CP值火鍋料更狂賣30年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀