特企／文總「WE ARE」曝最新卡司！滅火器、萬芳高規開唱

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此外，包括雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都加入「WE ARE」演容；節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，將於本周末(1/8)晚間在北流預錄主要段落，完整節目則將在除夕夜（1/21）晚間8至12時播出。
文總再公布「WE ARE」最新卡司名單，以經典金曲〈新不了情〉廣受傳唱及喜愛的歌手萬芳，將與北新國小合唱團的學童們共演，在除夕守歲的夜晚，帶給觀眾們感動與驚喜。曾受邀至日本最大戶外音樂祭Fuji Rock Festival、受金曲獎及金音獎「雙金」肯定的滅火器樂團，也將與國立臺灣藝術大學音樂學系管弦樂團跨界演出，帶給觀眾滿滿的感動與共鳴，備受樂迷期待。
而樂團告五人為「WE ARE」創作的新曲，則將與千位學生共舞，學生成員則來自桃園市永平工商高級中等學校、桃園市治平高中、新北市莊敬高職國際學校，團隊已經著手開始密集排練，備受期待。另外，文總近期也會再公布被視為「秘密武器」最終一波卡司，敬請期待。
「WE ARE」播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。
文總表示，2023「WE ARE」指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。
beanfun! X 2023 WE ARE 我們的除夕夜 特別企劃
https://bfevent.beanfun.com/weare_202212/