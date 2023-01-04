魅力衰退 消費需求趨緩，Tesla二手車價崩盤

原廠幫你改好，夢幻逸品一次到位，Mazda MX-5 RS 145萬元進化上市

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

台灣馬自達於今(1/4)日推出MX-5，除全車系標配車身平衡控制技術(Kinematic Posture Control, 以下簡稱KPC)，更導入全新車色「鋯石棕」。MX-5 RS更搭載Recaro跑車座椅、Bilstein運動化懸吊系統、引擎室強化拉桿等專屬規格，搭配專屬藍色頂蓬，盡顯時尚不凡獨特品味。MX-5自即日起展開接單，正式售價分別為: MX-5 MT 135萬元，MX-5 RS 145萬元及MX-5 RF 152萬元。

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Mazda MX-5 RS極致配備大幅度升級 駕馭樂趣無與倫比

Mazda MX-5新增RS車型以回饋廣大車迷對MX-5的支持，除了專屬藍色頂蓬，呈現優雅不凡的美學品味。其配備升級至許多車迷期盼已久的夢幻配備，MX-5 RS搭載與國際知名座椅品牌Recaro共同開發的跑車座椅，椅面材質採用Nappa及Alcantara 類麂皮材質，提供良好的防滑能力與絕佳包覆性，在激烈操駕時能保持身體支撐；另外也標配Mazda與知名避震器大廠Bilstein所合作開發的運動化懸吊系統，由Bilstein打造經典避震筒阻尼，以MX-5專屬設定為基礎，能消除行進間細微的震動與優化輪胎接地表現，使車輛動態更加滑順，操控感受更加愉悅。MX-5 RS也在引擎室中增加強化拉桿來提升彎道穩定性，滿足想更加隨心駕馭的車主，充分感受Roadster的魅力。

為了讓駕駛在輕快自信的操控中感受前所未有的駕馭樂趣，MX-5全面標配KPC車身平衡控制技術，可有效抑制側傾帶來的不安定感，當轉彎橫向G值超過0.3G時，系統會開始對彎內側後輪施加輕微制動，利用後懸吊結構的反抬升效果，下拉車輛抑制側傾以穩定車身，增加過彎的穩定性。KPC車身平衡控制技術並無增加額外的車重，使MX-5可以在維持輕量化原則的同時，於彎道中更加貼近地面，展現穩定均衡的動態表現。

MX-5導入「鋯石棕」全新車色沉穩內斂 真皮座椅自選不凡

Mazda以「KODO 魂動」家族設計語彙，透過光影線條展現靈活、動感的流線設計。MX-5全車系導入「鋯石棕」全新車色，搭配細膩流暢的車身線條，讓車主盡情展現前衛而渾然天成的個性組合，MX-5 RF車型同時也可提供赤陶紅Nappa真皮座椅與Recaro跑車座椅二款選配，讓車主在獨特出眾的不凡品味中，自由選擇展現對熱血駕馭的極致渴望，抑或是沉穩內斂地表達自我，在MX-5的內外鋪陳中皆能展示絕佳平衡，提升至宛如精品般的水準。欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪Mazda官方網站 (https://www.mazda.com.tw/)或親臨Mazda全國展示中心。

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