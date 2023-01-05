「小寒」節氣會很冷？習俗、養生技巧報你知：2禁忌勿犯
今（5）日是節氣「小寒」，據農委會資料顯示，小寒時節氣候稍寒，太陽漸向北移，北半球的白晝逐漸增長，中醫師詹景琦則提及，小寒意味著天氣快要進入一年中最寒冷的日子，是二十四節氣中的第23個節氣，冬季的第5個節氣，小寒的特點就是「寒冷，但是卻還沒有冷到極致。」
記者張志浩/綜合報導
農委會表示，以國曆來說，「小寒」看似為一年中的第一個節氣，但節氣是以農曆計算，因此一年真正的第一個節氣其實是「立春」，而小寒時節天氣寒冷，冷空氣一波波來襲，但並不是一年中最冷的時節。不過，倒是有句俗話說「小寒大冷人馬安」，意思是「冬至過後，天氣應該要再冷一點，這樣才符合季節變化，人畜才會平安沒災害。」
此外，在小寒的時節，多數的農夫會開始採收在稻子收割後，才種植的雜糧或蔬菜，如金針、茼蒿、冬筍、包心菜等，以上都是這個時節的當令時菜，民眾可利用這段時間，多攝取當令蔬菜豐富的營養維持健康；且不只農夫，沿海的漁民們除了可捕獲烏魚外，這個節令也是鰻魚苗的盛產期，尤其蘇澳一帶沿海地區還會有旗魚，這也是漁民的一項捕獲重點。
中醫師詹景琦說明，小寒在養生上也有一些禁忌，首先是「不宜過度運動」，中醫認為過度運動容易耗氣傷津，有損身體的氣血。冬天的養生講究的是收斂養藏，保護好氣血，才能化生足夠的腎精元氣安然渡過寒冬。其次是「不宜吹風受寒」，寒冷天氣容易使肌膚和筋脈收縮，影響免疫力抵抗外來的威脅，且寒邪易使人體臟腑氣機停滯，引發一系列的不適與疾病。