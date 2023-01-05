籃球／SBL本週點燃戰火　每階段都有冠軍

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SBL例行賽採10個循環、WSBL例行賽8個循環，本屆賽制上也做了重大變革，SBL與WSBL例行賽每2個循環為一個階段，SBL共計5個階段、WSBL共計4個階段，每個階段均會產生冠軍獲得獎勵，季後賽改為挑戰賽制，例行賽總成績第三名與第二名球隊進行三戰二勝制挑戰賽，例行賽第一名直接晉級冠軍戰，與挑戰賽勝隊進行五戰三勝制冠軍決賽，爭奪本屆冠軍寶座。
本屆SBL隊數縮減為四隊規模，新加入彰化柏力力，各隊經過選秀與自由市場的戰力補強，四隊實力皆在伯仲之間，增加了對戰刺激與勝負的不確定性，上屆冠軍臺灣銀行留住了一半陣容，今年面對其他三隊的挑戰，衛冕之路仍需努力，台灣啤酒、裕隆納智捷兩支傳統勁旅今年仍不容小覷，都具備問鼎冠軍的戰力，新手上路的彰化柏力力在上週熱身賽中展現出十足的拼勁，迎戰各隊對手毫無遜色，第20屆SBL可說是場場精彩，勝負難料。
WSBL今年度首次與SBL賽程合併並且售票，加上全新賽制與賽程安排，讓本屆女籃賽事更多元化，衛冕軍國泰人壽補強劉昕妤與陳孟欣兩位即戰力好手，陣容更顯壯大，中華電信建教保留名單球員今年多位投入聯賽戰場，適時補足戰力缺口，去年曾兩度擊敗國泰的台元，在傷兵回歸後本屆將再次挑戰國泰霸業，台電透過選秀補強以及新教練的加入，也展現出一番新風貌。
第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽例行賽第一階段門票已開放預售，球迷可上年代售票系統各端點及四大超商(7-11、全家、萊爾富、OK)購票系統購買，每張門票售價300元，本屆依然進行學生推廣日免費進場活動，各級學校學生憑學生證或穿著制服即享有免費入場優待。