百年首見！美眾院6輪投票議長仍難產　拜登：陷尷尬僵局

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眾議院的共和黨人在新一屆國會中擁有222個席位，並不算太多，所以麥卡錫能失去的黨內選票僅有個位數，但面對一小群黨內強硬保守派，議長持續難產，加劇了麥卡錫是否能獲得議長寶座的不確定性，以及是否會有其他可行候選人出現，時間拖越久恐對他越不利。
由於未能選出新議長，眾議院暫時休會至美東時間週三晚間8點，共和黨內部迫切尋找解決方案。
分析指出，這是因共和黨內的保守派圍攻麥卡錫，認為他不夠強硬，就連前總統川普（Donald Trump）對於是否力挺麥卡錫也是態度曖昧，導致原本在眾院掌握多數的共和黨陷入僵局與混亂，1位共和黨消息人士告訴美國《有線電視新聞網》（CNN），共和黨正在考慮從親麥卡錫陣營和反麥卡錫陣營各任命4名成員，就選擇眾院議長一事進行談判。
在這場僵局得到解決之前，眾議院將繼續處於癱瘓狀態，據悉也是自1923年以來，眾議院議長選舉首次進行多輪投票；按照過往經驗，議長通常在新一屆國會會期首天就選出，以便安排新當選議員宣誓，而且在議長空缺情況下，眾院也無法通過新的議事規則，立法議程陷入停擺。
美國總統拜登也對眾議長選舉僵局表達關切，形容情況「令人尷尬」，給外界的觀感不佳，希望議員們能夠同心協力，以利國政推行。