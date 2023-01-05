緬甸「賓拉登」獲軍政府頒勛章 仇視少數民族激進份子
被稱為二十一世紀最大恐怖份子的賓拉登，以屠殺無辜平民和激進主義手段引人議論，而在緬甸，有名被國際媒體封為緬甸賓拉登的僧侶威拉圖（Wirathu）因唆使大眾仇視信奉伊斯蘭教的少數民族洛興雅人，曾遭翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民主政府關入大牢，但在2日卻受到緬甸軍政府致贈榮譽勛章，讓人訝異。
記者賴正琳／綜合報導
威拉圖因大量批評緬甸少數民族洛興雅人而聞名，並以民族主義式的反伊斯蘭言論煽動民眾，造成緬甸當地的種族衝突加劇，在緬甸發生多起族群暴動恐怖案件後，威拉圖登上美國《時代雜誌（TIME）》2013年7月號的封面故事「佛教徒的恐怖面目」（The Face of Buddhist Terror）。
威拉圖言論激進，呼籲抵制穆斯林開設的商家、限制佛教徒與穆斯林通婚，他的訴求間接造成軍政府在2017年對洛興雅人趕盡殺絕，造成47萬名洛興雅人被迫逃離家園。根據《BBC》，雖然翁山蘇姬的民主政府在以「煽動仇恨罪」將威拉圖捕入獄，緬甸軍政府於2022年9月將他釋放，並在今年2日頒發榮譽勛章，昔日的罪人成今日的英雄，顯得格外諷刺，因此掀起國際媒體的輿論。