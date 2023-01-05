中國防疫急轉彎釀大規模失業！「大白們」爭找新工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
1位原先在北京核酸檢測站工作的趙姓男子表示，去年12月以來，僱用他的機構已將檢測點的數量從原先的100個，銳減到7個，他的工時、工資也因此減半，每天只能賺200元人民幣甚至更少，這讓他考慮回老家謀生。
趙男並非特例，而是數百萬在疫情期間應運而生的工作人員之一，這些檢測站過去3年是中國抗擊病毒的前線，醫務人員、實驗室技術人員、臨時工作人員、警衛都是大規模檢測系統的一部分。現在這支龐大的「大白軍隊」都在爭先恐後的尋找新工作，還有人利用自己對醫療保健行業的知識、人脈，轉職成為中間人。
河北省1位不願透露姓名的實驗室工作人員表示，她的公司一直在為私營企業和社區民眾檢測樣本，但現在需求很少，自12月7日宣布政策改變以來，她們收到的樣本數量下降了80%，主要只剩那些需要陰性檢測結果才能工作的人，比如司機；但實驗室檢測成本不低，現在基本上每天都在賠錢，預計很快就會停止相關業務。
與此同時，口罩、棉花棒、消毒劑、個人防護裝備，甚至是臨時核酸檢測亭，各種防疫期間必備的古怪物品，正在中國二手網站上被大量拍賣，因為進入公共場所、出行等，已不再需要PCR證明或綠色健康碼，大量檢測站也已經關閉。
在深圳、上海和杭州等部分城市，有些核酸檢測亭轉型為簡單的治療室，發燒患者可以在那裡看病和開處方，希望緩解因病例激增而面臨龐大醫療壓力，不過站內大部分醫務人員都是從醫療系統派出去的。
有些幸運的失業「大白」還能回到疫情前的工作崗位，但有不少都還在找新工作。樂觀的市場分析人員聲稱，隨著疫情緩解，更多企業將恢復營業，屆時自然會需要大量員工，讓這些本就應屬於勞動力市場雇傭對象的人，不再只為臨時性的工作（防疫、篩檢）服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。