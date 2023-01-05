新春彩妝開運賺紅包！名媛千金妝vs法式紅唇　豹紋包裝夯

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即日起參與全台百貨嬌蘭專櫃「添金油補底氣、補紅運招人緣」的新年開運體驗活動，可獲得加碼「開運黃金禮」；線上線下消費不限金額還可現賺「胭脂紅蘭新年紅包袋組」及隱藏版金色鏤雕「小蜜蜂開運書籤」，數量有限送完為止。最新與日籍法裔藝術家杉浦今日子Kyoko Sugiura合作的「春櫻漫舞限定系列彩妝」也已上市，有著金箔櫻花彩殼的「紅寶之吻高訂唇膏N°63」，是淺木玫瑰色調搭配經典緞光質地；搭配玫瑰粉色系「Ombres G高訂深邃四色眼影盤N°530 MAJESTIC ROSE」、經典細緻光澤的「幻彩流星蜜粉球」，與「花草水語漫天粉櫻淡香水」迎來浪漫春色。
BOBBI BROWN「繁花燦紅限量系列」主打千金名媛妝，以花中之王「牡丹花」為靈感，結合象徵東方喜氣紅金元素，打造高級感爆棚的新年限定開運彩妝並閃耀質感限定包裝，包括熱銷色斷貨回歸的全新「鑽石四色眼影盤」、話題新寵兒緞光唇膏6色新裝，及茉莉淨妝油、維他命妝前神霜、 人氣蟲草持妝乳、口碑置頂羽柔蜜粉餅等明星熱銷款。更準備了1對1「千金名媛妝」彩妝教學，幫女性打造過年必備妝感，預約活動且當日消費滿500元即贈「晶鑽桂馥彈力滋潤眼霜3ml」、消費滿4200元即贈「晶鑽桂馥保濕凝霜5ml+迷你眼影筆#Vanilla+燦紅化妝包」，贈品數量有限送完為止。
植村秀「花火限量版」傲嬌千金唇氣場全開，全新「花火限量版」系列唇彩，針對亞洲膚色特別調製，以絕妙比例混合棕色、紅色、金色，推出全新四款各具不同光感、亮度的唇彩，細閃質地和大膽飽和的色調，都是一擦顯白、超襯膚色的黃皮救星。融入日本山茶花籽油與日本高級顏料工藝技術的「無色限鏡光唇膏」，及為霧感唇釉注入明星成分山茶花保濕因子，全新質地的「無色限持色霧唇釉」，共譜傲嬌千金美唇。
除了搭配全新「CS花火限量版的創藝無限眼影」，全能奇蹟金萃潔顏油、武士刀眉筆(灰棕)、#55零刷痕粉底刷等經典明星商品，也同步換上金燦花火限定包裝。即日起至1/7官網百貨買單支唇彩即享9折優惠，再送傲嬌千金手拿包、妝前乳。
「迪奧豹紋限量系列」絕美包裝人氣超夯，每每推出限量包裝總是超生火的DIOR又超越了自己，迪奧先生以鍾愛豹紋的摯友Mitzah Bricard為繆思女神，為高級訂製服融入豹紋的野性優雅。如今，更為2023年經典產品披上經典豹紋圖騰，「迪奧超完美氣墊粉餅」打造透亮水潤光及無瑕柔霧光兩種妝效；「迪奧超完美持久 氣墊蜜粉」推出全新限定#820午夜玫瑰色，及迪奧經典五色眼影#709、迪奧藍星唇膏等商品，都有著豹紋裸色漸層色調、搭配精緻Christian Dior Logo，高訂刺繡紋理與細緻車工的時髦外殼。
並首次推出「迪奧時尚豹紋彩盤」，全新豹紋精選10款優雅大地棕色調及清甜蜜桃裸棕色調，搭配緞光及絲絨霧光2種質地；連迪奧香氛世家系列也有3款香調推出全新「豹紋限量奢華旅行隨身瓶」設計，以及豹紋限量版「迪奧香氛世家香氛絲巾」。即日起更限量推出「豹紋限量版包裝服務」，凡購買任一迪奧香氛世家香氛，即可享有「豹紋限量版禮盒」精心包；凡購買任一款香氛世家系列產品，即可享有「豹紋限量版束口袋」乙個。