聲援頭巾革命遭逮！伊朗女星獲釋　親友喜迎獻花

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阿莉多絲蒂表示，針對謝卡里被處決一事，每個目睹這場流血事件而不採取行動的國際組織，都將是人類的恥辱，呼籲人民切勿袖手旁觀，她也因此被以「發布煽動性內容」的罪名逮捕。事發後，多位名人、演員、劇作家、小說家和導演都簽署了公開信，要求釋放阿莉多絲蒂。
幸運的是，阿莉多絲蒂的律師透露，她已獲保釋，改革派媒體「Shargh Daily」發布了1張阿莉多絲蒂從臭名昭著的埃文監獄（Evin Prison）獲釋後的照片，手上捧著鮮花。
伊朗這波抗議浪潮是因庫德族婦女阿米尼（Mahsa Amini），在因頭巾配戴不符合當地宗教規定，遭道德警察拘留期間離奇死亡而引發的，並已升級為呼籲推翻伊朗執政當局的運動。根據「伊朗人權活動人士」（Human Rights Activists in Iran）組織統計，示威至今已有至少516名抗議者被殺害，超過1萬9千人被捕。
去年11月，伊朗另外2位著名女演員亨加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）和里亞希（Katayoun Riahi），以及伊朗足球明星加福里（Voria Ghafouri），也因在社交媒體上聲援抗議者而被捕，遭指控侮辱國家和進行反政府宣傳，3人目前均已獲釋。