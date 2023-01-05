麥當勞缺工「時薪1534元」！他上班17hr爽翻：此生最好賺

聲援頭巾革命遭逮！伊朗女星獲釋　親友喜迎獻花

▲伊朗著名女演員阿莉多絲蒂已獲准保釋。（圖／翻攝自美國之音）
▲伊朗著名女演員阿莉多絲蒂已獲准保釋。（圖／翻攝自美國之音）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

伊朗著名女演員塔蘭妮‧阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti），因聲援頭巾革命、抗議示威者無辜遭處決一事，而在近日遭到逮捕，讓親友、粉絲都相當擔心她的安危。不過好消息傳來，阿莉多絲蒂已於當地時間週三獲准保釋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《英國廣播公司》（BBC）等外媒報導，曾演出奧斯卡獲獎影片《推銷員》（The Salesman，也翻《新居風暴》）的阿莉多絲蒂，在頭巾革命期間表達對示威者的支持，批評當局對異見人士的暴力鎮壓，以及不滿包含謝卡里（Mohsen Shekari）在內的多名示威者遭判處死刑，憤而在社群媒體上貼出自己沒戴頭巾的照片，並高舉「婦女、生命、自由」等標語。

阿莉多絲蒂表示，針對謝卡里被處決一事，每個目睹這場流血事件而不採取行動的國際組織，都將是人類的恥辱，呼籲人民切勿袖手旁觀，她也因此被以「發布煽動性內容」的罪名逮捕。事發後，多位名人、演員、劇作家、小說家和導演都簽署了公開信，要求釋放阿莉多絲蒂。

幸運的是，阿莉多絲蒂的律師透露，她已獲保釋，改革派媒體「Shargh Daily」發布了1張阿莉多絲蒂從臭名昭著的埃文監獄（Evin Prison）獲釋後的照片，手上捧著鮮花。

伊朗這波抗議浪潮是因庫德族婦女阿米尼（Mahsa Amini），在因頭巾配戴不符合當地宗教規定，遭道德警察拘留期間離奇死亡而引發的，並已升級為呼籲推翻伊朗執政當局的運動。根據「伊朗人權活動人士」（Human Rights Activists in Iran）組織統計，示威至今已有至少516名抗議者被殺害，超過1萬9千人被捕。

去年11月，伊朗另外2位著名女演員亨加齊亞尼（Hengameh Ghaziani）和里亞希（Katayoun Riahi），以及伊朗足球明星加福里（Voria Ghafouri），也因在社交媒體上聲援抗議者而被捕，遭指控侮辱國家和進行反政府宣傳，3人目前均已獲釋。

頭巾革命參與抗爭　人權團體：伊朗2青少年被判死刑

伊朗女西洋棋選手海外比賽未戴頭巾　似聲援國內示威

伊朗影后也遭捕！當局控「煽動混亂」拘留傳喚大批名人

伊朗警方恢復衣著警告　要求女性在車內須戴頭巾

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀