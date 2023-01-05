台積電領軍！台股早盤漲145點 「還稅於民」內需消費旺
聯準會釋出去年 12 月的「鷹派」會議紀要，美股四大指數昨（4）日走高。台北股市今（5）日開高走高，早盤一度漲145點，來到14344點。權值股台積電領軍大盤，早盤漲9元，來到459.5元，漲幅1.7%以上。其他電子股也點火，南亞科、華碩、群創、大立光、國巨、旺宏、日月光漲1到2%。另外，全民普發6000元，內需消費族群很亮眼，富邦媒大漲8%、網家也漲7%，其他觀光零售則漲1到3%。
記者許家禎／台北報導
美國聯準會（Fed）公布去（2022）年12月會議紀要，聯準會官員預期，由於通膨居高不下，今年開始降息將不適當，而美股四大皆收漲。美股道瓊指數4日上漲133.4點，或0.4%，收33269.77點；那斯達克指數上漲71.78點，或0.69%，收10458.76點；標普500指數上漲28.83點，或0.75%，收3852.97點；費城半導體指數上漲68.47點，或2.74%，收2569.46點。
受到美股激勵，以及美國CES展開跑，台北股市早盤一度漲145點，來到14344點，漲幅1%。晶圓代工龍頭、權值王台積電漲9元，來到459.5元，漲幅1.7%以上。同樣為晶圓代工的聯電漲1.3%，來到41.6元。世界先進強勢漲3%以上，力積電漲幅也有1%以上。
其他電子股如聯發科、鴻海、宏碁、友達、和碩、台達電也點火走高，其中南亞科、華碩、群創、大立光、國巨、旺宏、日月光更是漲1到2%。另外，中央還稅於民，拍板農曆年後全民普發6000元，內需消費族群很亮眼，富邦媒大漲8%、網家也漲7%，鳳凰、山富、易飛網、雲品、南仁湖、寶雅、遠百漲1到3%。