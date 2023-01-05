BQ.1攀升！每3至6月就有新強勢變異株　李秉穎：平常心看

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BQ.1在本土確診數占比已達14%，李秉穎解釋，最近確診人數增加，占比人數也會增加，這是自然的現象，其他國家看起來也是BQ.1逐漸變成主流，由於BQ.1剛問世，現在還無針對BQ.1的疫苗可打。
李秉穎坦言，若按照過去標準，BQ.1應該歸類於新的希臘字母，但是α、β等字母用完了，只能用其他字去命名新的變異株，跟原先的Omicron應有相當的不同，算是比較新的病毒株。
「平常心看待！」李秉穎表示，從過去流行Alpha、Beta等的時代，確診數上升、死亡數也會上升，但到Omicron後，這種趨勢分道揚鑣，雖然確診數同樣上升，但是確診死亡率沒有上升，甚至逐漸減少之中。
Omicron時代，多數的人打了疫苗或是自然感染後，都有相當的免疫力，讓Omicron的重症死亡率沒有像是Alpha、Beta等的時代如此高，很多人認為此現象代表Omicron是弱化的，但李秉穎反駁「我一直不同意這句話，應該是人體強化，而不是新病毒弱化」。
李秉穎進一步指出，Omicron到中國流行後，仍造成許多重症跟死亡，這是因為中國有免疫力者還不是很高的比例，在免疫力不足的地區還是會產生重症跟死亡，「中國現在就是一個陣痛期」，中國較晚解封，群體免疫還沒建立較好。
不過李秉穎認為，Omicron仍是一個分野點，Omicron時代多數人都已有免疫力，再如何流行、變異、免疫逃脫，增加的主要是輕症的確診數，重症跟死亡數不太會再增加，其他先有BQ.1的國家也可看見這件事，像是BQ.1占比增加，但也不用緊張與加嚴防疫措施，就是因為重症死亡率逐漸減少，人類已經有了相當群體免疫的效果。