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特企／富喬物業「包租代管」　助老舊旅館華麗轉身

▲富喬物業董事長陳宏昌邀約包租代管經驗豐富的四位旅館素人經營團隊，讓消費者找到實惠物美的住所，更透過富喬物業的創新方式，把台灣地方特色讓國際觀光客親自感受。（圖／品牌提供）
▲富喬物業董事長陳宏昌邀約包租代管經驗豐富的四位旅館素人經營團隊，讓消費者找到實惠物美的住所，更透過富喬物業的創新方式，把台灣地方特色讓國際觀光客親自感受。（圖／品牌提供）

本報訊

台灣疫情逐漸解封，各國觀光已呈現增加的趨勢下，後疫情時代觀光旅館經營迎接新面貌，從傳統住宅租賃包租代管業跨領域經營的富喬物業嗅到商機，成功將包租代管產業導入旅館業，協助老舊旅館華麗轉身，2021年底富喬物業就已將板橋佳朋樂居時尚旅店因疫情衝擊，成功轉型為包租代管的型態，填補好房難求的租屋市場，一有空房釋出，都瞬間秒殺出租，達到零空屋率的目標。
 
自2020年在包租代管產業異軍突起的富喬物業，雖初期旗下業務主要以包租、代租、代管為主。但區隔市場其他大型物管公司，結合包租代管與在地文化特色等創新方式經營旅館，引起各界關注。2022年富喬物業趁勝追擊，接連拿下台北市大同區及新北市三重區的旅館，讓總房間數達166房，富喬物業管理顧問股份有限公司董事長陳宏昌表示：「這次進軍旅館業，雖然是四位全素人無旅館經驗所組成的新團隊，但這四位都累積相當程度的包租代管經驗，並且結合旅館模式呈現在市場上，不只是讓客人找到實惠物美的住所，更透過富喬物業的創新方式，把台灣地方特色讓國際觀光客親自感受。」
 
富喬物業發言人余俊澤表示，2022年7月富喬物業率先業界發行包租代管業的NFT，以虛擬世界結合線下實體賦能，屢屢創造佳績，現在跨足旅館業也會應地制宜，重整老舊旅館，成為該地區的特色旅店，創新、有趣、找樂子就是富喬物業的DNA。現在富喬物業的目標是打造一個富喬物業2.0全新商業模式。同時推廣地方文化特色，振興地方觀光讓世界看見台灣。
 
富喬物業創立後即獲得許多房東委託，針對房屋提供物業管理服務深獲好評，包括租屋管理、包租代管、房產買賣、裝潢修繕及稅務規劃、資產活化。目前富喬物業在租屋市場上有「唯沃好居」、「相寓好宅」、「每刻寓光」三大租屋品牌。

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旅館部分則有「柜富旅店」、「柜富賓王旅店台北館」兩大旅館品牌。近期陸陸續續有一些因疫情衝擊下的老牌旅館與富喬物業接洽合作事宜，富喬物業也以專業謹慎的態度評估共同創造多贏的局面。

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