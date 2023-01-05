特企／富喬物業「包租代管」　助老舊旅館華麗轉身

自2020年在包租代管產業異軍突起的富喬物業，雖初期旗下業務主要以包租、代租、代管為主。但區隔市場其他大型物管公司，結合包租代管與在地文化特色等創新方式經營旅館，引起各界關注。2022年富喬物業趁勝追擊，接連拿下台北市大同區及新北市三重區的旅館，讓總房間數達166房，富喬物業管理顧問股份有限公司董事長陳宏昌表示：「這次進軍旅館業，雖然是四位全素人無旅館經驗所組成的新團隊，但這四位都累積相當程度的包租代管經驗，並且結合旅館模式呈現在市場上，不只是讓客人找到實惠物美的住所，更透過富喬物業的創新方式，把台灣地方特色讓國際觀光客親自感受。」
富喬物業發言人余俊澤表示，2022年7月富喬物業率先業界發行包租代管業的NFT，以虛擬世界結合線下實體賦能，屢屢創造佳績，現在跨足旅館業也會應地制宜，重整老舊旅館，成為該地區的特色旅店，創新、有趣、找樂子就是富喬物業的DNA。現在富喬物業的目標是打造一個富喬物業2.0全新商業模式。同時推廣地方文化特色，振興地方觀光讓世界看見台灣。
富喬物業創立後即獲得許多房東委託，針對房屋提供物業管理服務深獲好評，包括租屋管理、包租代管、房產買賣、裝潢修繕及稅務規劃、資產活化。目前富喬物業在租屋市場上有「唯沃好居」、「相寓好宅」、「每刻寓光」三大租屋品牌。
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