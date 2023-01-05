【試駕】究竟買到的是BMW 740i Excellence還是影音劇院

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BMW旗下旗艦車型莫過於就是7系列，由於擔任品牌頂級旗艦車型，因此最新科技配備與概念都會搭載運用，而全新世代7系列也在日前正式發表，當然也安排了試駕活動，此次試駕的740i Excellence是國內7系列燃油車型中的頂規版本，因此想當然也會有當初國外發表時的酷炫配備。
既然是全新世代車型當然不免俗要先從外觀說起，全新7系列有著吸引目光且讓人難以忘記的大面積水箱護罩，搭配飾光設計使其無論白天或夜晚都是路上吸睛的焦點。此外全新7系列也採用和X7相同的分離式頭燈造型並配置Swarovski水晶鑲嵌頭燈，另外於車前45度角望去，厚實的車頭造型則有著像似Rolls-Royce神韻，如此一來更進一步強化7系列尊榮氣宇非凡氣勢。
新世代7系列全都為長軸車型，為讓5,391 mm車長不顯臃腫笨重，於肩線和車側下緣利用折線轉折，勾勒出充滿力量且俐落的身形，車尾尾燈延續頭燈細扁設計，透過簡潔俐落的線條營造出穩重氣勢。
7系列的重點精華莫過於車室與配備，身為旗艦車型當然要奉上好料招待買家，因此於上車前BMW就替7系列配備迎賓自動車門，不論自駕或後座買家都能透過車內與車外實體按鍵操作，亦或藉由My BMW App、實體鑰匙、中控觸控螢幕、智慧語音助理或是煞車踏板來自動啟閉車門，藉以達到猶如有貼身管家般尊榮感受。
接著進入車室後則是由12.3吋數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕構成的曲面螢幕和環繞光幕迎接，藉由可自定顏色及採Individual Merino包覆具備加熱/通風功能座椅和Swarovski頂級水晶內裝套件（iDrive控制旋鈕、車輛啟動鈕、音量控制鍵、排檔撥桿、座椅調整旋鈕）等，營造出如置身Lounge般奢華舒適。
上述的配備與規劃都還只是前菜，後座才是新世代7系列的拿手主菜，首先3,215 mm的軸距提供極為寬敞舒適的乘坐空間，而740i Excellence車型後座除有加熱通風功能外，亦有具有按摩功能的豪華總裁座椅，搭配42.5度椅背調整幅度、腿靠、Sky Lounge全景式玻璃車頂、隔音/隔熱玻璃、電動遮陽簾等，創造出頂級商務的乘坐感受。還不僅如此，新世代7系列最具特色的就是配置具有8K畫質、提供Netflix、Youtube影音平台的31.3吋懸浮式劇院螢幕，搭配18具最多可選配至36具揚聲器的Bowers & Wilkins音響系統，帶來如同劇院般的視聽感受，若是長途行駛後座絕對是最佳位置。
7系列不僅提供後座買家尊榮享受，對於自駕或司機也同樣給予高規格待遇，前後座手機無線充電已無需說嘴，新世代7系列更在半自動駕駛基礎上提供自動變換車道功能，駕駛只需輕壓方向燈撥桿，系統便會以自然和緩順暢方式進行變換車道。此外還有360度環景輔助攝影、AR擴增實境導航、遠端車輛啟動、記憶範圍達200m的記憶路徑停車輔助，可記憶車輛10組曾經停放過的車位與停車時路徑的自動倒車輔助，如此一來縱使駕著5,391 mm長的740i Excellence也不用擔心。
為了符合7系列尊貴身分，BMW替740i Excellence準備3.0升直六渦輪引擎+48V輕油電系統，使其提供381hp+18hp(48V)最大馬力及53kgm扭力輸出，在此動力驅動下輕快甚至帶有衝勁的反應，讓人絲毫完全感受不到740i Excellence有2,090公斤車重，若是進一步切換到Sport模式，則會擺脫大型旗艦房車的優雅姿態，畢竟740i Excellence可是擁有0～100km/h加速5.4秒的實力。當然這是用粗魯方式對待油門，倘若正常踩踏輕盈的步調加上車室隔音工程，740i Excellence會讓人處在舒適安穩的環境中完成移動。
這類大型旗艦房車除提供滿檔配備與充配性能外，另一訴求就是要絕佳的舒適乘坐體驗，首先740i Excellence的3,215 mm軸距與豪華總裁座椅就已符合目標，再來就是移動過程中的表現，這部分搭載電子懸吊、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統，能將大部分路面顛簸所傳來的震動消弭，絕大多數時車室乘員不太能感受到震動，僅保留些微資訊傳遞至車內乘員，若行經坑洞或路面起伏較大處時，乘員才會有剛剛路面是不是好像比較不平等感受。除乘坐舒適外，7系列還配備整合式後軸轉向系統，該系統可依據狀況調整協助轉向的的後輪角度，使其不論迴轉或是彎路操駕都能讓7系列展現靈活身手。
新世代7系列配置的分離式頭燈與大型水箱護罩和身形，建構出超越過往和對手與符合旗艦身分的大器格局，充沛的動力與懸吊系統讓740i Excellence帶來讓人愉悅的操控同時也兼具頂級舒適體驗，而車室配備更搭載品牌最新科技，3,215 mm軸距與豪華總裁座椅更創造出絕佳的空間，最特別的過於後座31.3吋懸浮式劇院螢幕，此部分無疑是移動中最享受的體驗，而這也讓人懷疑這到底是車還是劇院。