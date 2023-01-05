Kia 22 年銷售訂單近 11,000 張，以年成長率 85% 再創品牌巔峰

【試駕】究竟買到的是BMW 740i Excellence還是影音劇院

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

7系列是BMW車系中最頂級的旗艦車型，因此品牌所有最新科技配備也會運用在該車，而全新世代的7系列也在日前正式發表，除有全新造型7系列也搭載諸多新科技，其中試駕的740i Excellence也配備最受注目的31吋懸浮式螢幕，在體驗過後不禁懷疑買到的是車還是劇院？

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BMW旗下旗艦車型莫過於就是7系列，由於擔任品牌頂級旗艦車型，因此最新科技配備與概念都會搭載運用，而全新世代7系列也在日前正式發表，當然也安排了試駕活動，此次試駕的740i Excellence是國內7系列燃油車型中的頂規版本，因此想當然也會有當初國外發表時的酷炫配備。

既然是全新世代車型當然不免俗要先從外觀說起，全新7系列有著吸引目光且讓人難以忘記的大面積水箱護罩，搭配飾光設計使其無論白天或夜晚都是路上吸睛的焦點。此外全新7系列也採用和X7相同的分離式頭燈造型並配置Swarovski水晶鑲嵌頭燈，另外於車前45度角望去，厚實的車頭造型則有著像似Rolls-Royce神韻，如此一來更進一步強化7系列尊榮氣宇非凡氣勢。

新世代7系列全都為長軸車型，為讓5,391 mm車長不顯臃腫笨重，於肩線和車側下緣利用折線轉折，勾勒出充滿力量且俐落的身形，車尾尾燈延續頭燈細扁設計，透過簡潔俐落的線條營造出穩重氣勢。

新世代7系列的車頭造型散發出Rolls-Royce神韻。
新世代7系列的車頭造型散發出Rolls-Royce神韻。
新世代7系列全都為5,391 mm長軸車型。
新世代7系列全都為5,391 mm長軸車型。
大型水箱護罩與分離式頭燈，造就7系列大器氣勢。
大型水箱護罩與分離式頭燈，造就7系列大器氣勢。
輪胎規格為前255/40 R21、後285/35 R21。
輪胎規格為前255/40 R21、後285/35 R21。
7系列的重點精華莫過於車室與配備，身為旗艦車型當然要奉上好料招待買家，因此於上車前BMW就替7系列配備迎賓自動車門，不論自駕或後座買家都能透過車內與車外實體按鍵操作，亦或藉由My BMW App、實體鑰匙、中控觸控螢幕、智慧語音助理或是煞車踏板來自動啟閉車門，藉以達到猶如有貼身管家般尊榮感受。

接著進入車室後則是由12.3吋數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕構成的曲面螢幕和環繞光幕迎接，藉由可自定顏色及採Individual Merino包覆具備加熱/通風功能座椅和Swarovski頂級水晶內裝套件（iDrive控制旋鈕、車輛啟動鈕、音量控制鍵、排檔撥桿、座椅調整旋鈕）等，營造出如置身Lounge般奢華舒適。

配備迎賓自動車門，進出可透過車內與車外實體按鍵、My BMW App、實體鑰匙、中控觸控螢幕、智慧語音助理或煞車踏板來自動啟閉車門。
配備迎賓自動車門，進出可透過車內與車外實體按鍵、My BMW App、實體鑰匙、中控觸控螢幕、智慧語音助理或煞車踏板來自動啟閉車門。
7系列座艙透過皮革、曲面螢幕、環繞光幕營造出科技與繽紛氛圍。
7系列座艙透過皮革、曲面螢幕、環繞光幕營造出科技與繽紛氛圍。
前座椅採Individual Merino包覆和具備加熱/通風功能。
前座椅採Individual Merino包覆和具備加熱/通風功能。
iDrive控制旋鈕、音量控制鍵、排檔撥桿、座椅調整旋鈕為Swarovski水晶。
iDrive控制旋鈕、音量控制鍵、排檔撥桿、座椅調整旋鈕為Swarovski水晶。
iDrive 8.0系統將座椅細部調整、空調等功能控制全都整合至螢幕中。
iDrive 8.0系統將座椅細部調整、空調等功能控制全都整合至螢幕中。
雖然後座可以操控，但還是可以叫司機操作螢幕與遮陽簾。
雖然後座可以操控，但還是可以叫司機操作螢幕與遮陽簾。
12.3吋數位儀表提供多種風格介面與AR擴增實境導航。
12.3吋數位儀表提供多種風格介面與AR擴增實境導航。
上述的配備與規劃都還只是前菜，後座才是新世代7系列的拿手主菜，首先3,215 mm的軸距提供極為寬敞舒適的乘坐空間，而740i Excellence車型後座除有加熱通風功能外，亦有具有按摩功能的豪華總裁座椅，搭配42.5度椅背調整幅度、腿靠、Sky Lounge全景式玻璃車頂、隔音/隔熱玻璃、電動遮陽簾等，創造出頂級商務的乘坐感受。還不僅如此，新世代7系列最具特色的就是配置具有8K畫質、提供Netflix、Youtube影音平台的31.3吋懸浮式劇院螢幕，搭配18具最多可選配至36具揚聲器的Bowers & Wilkins音響系統，帶來如同劇院般的視聽感受，若是長途行駛後座絕對是最佳位置。

740i Excellence車型後座有加熱通風、按摩功能的豪華總裁座椅。
740i Excellence車型後座有加熱通風、按摩功能的豪華總裁座椅。
起初以為坐在後座看31.3吋懸浮式螢幕會很怪，但實際體驗感覺超讚，而當使用螢幕時後座遮陽簾也會自動開啟。
起初以為坐在後座看31.3吋懸浮式螢幕會很怪，但實際體驗感覺超讚，而當使用螢幕時後座遮陽簾也會自動開啟。
後座扶手處的5.5吋觸控螢幕可啟閉懸浮螢幕、座椅調整、按摩、調整風格。
後座扶手處的5.5吋觸控螢幕可啟閉懸浮螢幕、座椅調整、按摩、調整風格。
進入選單後懸浮螢幕就無法觸控，需改從5.5吋螢幕操作，這部分有些不便。
進入選單後懸浮螢幕就無法觸控，需改從5.5吋螢幕操作，這部分有些不便。
7系列不僅提供後座買家尊榮享受，對於自駕或司機也同樣給予高規格待遇，前後座手機無線充電已無需說嘴，新世代7系列更在半自動駕駛基礎上提供自動變換車道功能，駕駛只需輕壓方向燈撥桿，系統便會以自然和緩順暢方式進行變換車道。此外還有360度環景輔助攝影、AR擴增實境導航、遠端車輛啟動、記憶範圍達200m的記憶路徑停車輔助，可記憶車輛10組曾經停放過的車位與停車時路徑的自動倒車輔助，如此一來縱使駕著5,391 mm長的740i Excellence也不用擔心。

新7系列配備可記憶曾經停放過的車位與停車時路徑的自動倒車輔助系統。
新7系列配備可記憶曾經停放過的車位與停車時路徑的自動倒車輔助系統。
不僅有半自動駕駛，還具備自動變換車道功能。
不僅有半自動駕駛，還具備自動變換車道功能。
為了符合7系列尊貴身分，BMW替740i Excellence準備3.0升直六渦輪引擎+48V輕油電系統，使其提供381hp+18hp(48V)最大馬力及53kgm扭力輸出，在此動力驅動下輕快甚至帶有衝勁的反應，讓人絲毫完全感受不到740i Excellence有2,090公斤車重，若是進一步切換到Sport模式，則會擺脫大型旗艦房車的優雅姿態，畢竟740i Excellence可是擁有0～100km/h加速5.4秒的實力。當然這是用粗魯方式對待油門，倘若正常踩踏輕盈的步調加上車室隔音工程，740i Excellence會讓人處在舒適安穩的環境中完成移動。

740i Excellence擁有0～100km/h加速5.4秒的實力。
740i Excellence擁有0～100km/h加速5.4秒的實力。
搭載3.0升渦輪引擎+48V輕油電系統，提供381hp+18hp(48V)/53kgm輸出。
搭載3.0升渦輪引擎+48V輕油電系統，提供381hp+18hp(48V)/53kgm輸出。
740i Excellence雖重2,090公斤但實際操駕卻相當輕盈敏捷。
740i Excellence雖重2,090公斤但實際操駕卻相當輕盈敏捷。
這類大型旗艦房車除提供滿檔配備與充配性能外，另一訴求就是要絕佳的舒適乘坐體驗，首先740i Excellence的3,215 mm軸距與豪華總裁座椅就已符合目標，再來就是移動過程中的表現，這部分搭載電子懸吊、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統，能將大部分路面顛簸所傳來的震動消弭，絕大多數時車室乘員不太能感受到震動，僅保留些微資訊傳遞至車內乘員，若行經坑洞或路面起伏較大處時，乘員才會有剛剛路面是不是好像比較不平等感受。除乘坐舒適外，7系列還配備整合式後軸轉向系統，該系統可依據狀況調整協助轉向的的後輪角度，使其不論迴轉或是彎路操駕都能讓7系列展現靈活身手。

出色的隔音與制震能力，絕大多數是不太容易發現路面不平。
出色的隔音與制震能力，絕大多數是不太容易發現路面不平。
依喜好與路況設定各項風格。
依喜好與路況設定各項風格。
電子懸吊、前後軸自動水平氣壓式懸吊與後軸轉向系統，同時兼顧乘坐舒適與操駕靈活。
電子懸吊、前後軸自動水平氣壓式懸吊與後軸轉向系統，同時兼顧乘坐舒適與操駕靈活。
新世代7系列配置的分離式頭燈與大型水箱護罩和身形，建構出超越過往和對手與符合旗艦身分的大器格局，充沛的動力與懸吊系統讓740i Excellence帶來讓人愉悅的操控同時也兼具頂級舒適體驗，而車室配備更搭載品牌最新科技，3,215 mm軸距與豪華總裁座椅更創造出絕佳的空間，最特別的過於後座31.3吋懸浮式劇院螢幕，此部分無疑是移動中最享受的體驗，而這也讓人懷疑這到底是車還是劇院。

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