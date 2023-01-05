百貨公司重回疫前榮景　2022年營業額可望創歷年新高

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2022年因國人疫苗施打率提高，生活樣態漸回常軌，前11月營業額衝上3500億元大關，達3537億元，超越疫情前，也就是2019年同期3235億元的水準，營收占比達27.8%，年增率在低基期下回升至15.8%，預期在耶誕、跨年等節慶消費商機及邊境開放帶動下，全年營業額將再創新高。
依據批發、零售及餐飲業經營實況調查，去（2022）年5月統計結果顯示，百貨公司業者面臨的經營困境，以「營運受疫情干擾」占9成3居首位，而「國內電商搶食市場」占68.5%居次，「消費需求多變」及「價格競爭激烈、毛利偏低」也占5成以上，顯示近年百貨業競爭愈顯激烈，加上疫情、電商搶食與商品價格競爭加劇等因素，導致業者營運上相對辛苦。
此外，經濟部也提到，百貨公司營業額向來具有規律性的淡旺季走勢，像是第4季因週年慶活動加持，營收為最高峰，占全年營收比重超過3成，但近三年受疫情影響，打亂原先淡旺季節奏，各季占比高低次序有別以往，顯示疫情與防疫措施對百貨公司營運影響甚深。
面對上述困境，百貨公司不斷調整經營策略來因應，經濟部說明，其中以採取「發展會員經濟，鞏固會員消費黏著度」的業者占92.6%最高，「經營網路社群」占90.7%次之，有「提供消費者行動支付的結帳功能」占88.9%居第3，顯示因應疫情百貨公司積極推動數位轉型，透過會員經濟，串接實體樓館、APP、網路購物及社群推播等，藉以增加購買動能，進而帶動業績持續成長。
另外，經濟部觀察近年各國百貨公司營運情況，2020年美、日、韓因疫情擴散，導致消費力暴跌，百貨公司營業額皆為有統計以來最低，分別年減16.6%、25.5%及9.8%；台灣則因疫情相對穩定，防疫管制較為放寬，僅年減0.3%。
2021年隨疫苗接種率提升，消費者回歸常態，加上低基期下，美、日、韓分別成長18.2%、4.5%及22.9%；而台灣卻因第二波疫情爆發且實施三級警戒，使得商場來客數大幅下滑而年減3.2%，但減幅較其他三國剛爆發疫情時低。
若與疫情前比較，2022年1至11月美、台、韓營業額均已回到疫前水準，分別年增1.3%、15.8%及12.7%；不過，日本受網購及平價商店等不同業態崛起，使得百貨公司規模逐漸式微，營業額雖年增13.6%，但較疫情前（2019年同期）仍減少13.6%，更未達1991年巔峰時期的一半。