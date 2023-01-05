補班不哭！全家霜淇淋、美式買1送1　OK超商拿鐵買2送2

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📍優惠1、1月6日至1月8日限時3天，在門市使用全盈+PAY支付，享全家霜淇淋不限口味、大杯特濃美式買1送1。
📍優惠2、1月6日好咖日限定，APP隨買跨店取推出單品美式、單品拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6。1月8日至1月10日由「一起喝茶8」活動接棒，APP隨買跨店取開賣私品茶55元系列買2送1。原價280元的Let’s Café美好分享壺，每壺約等於12杯小杯美式，即日起至1月10日限時特價222元。
📍優惠3、1月6日至1月8日「康康5」登場，大杯熱黑糖薑茶原價55元、2杯特價65元，平均單杯33元。而FMC尼爾吉里藍山莊園奶茶、鮮一杯（南非國寶茶／南非國寶綠茶）皆是買1送1優惠；FMC牧場直送4.0鮮乳900ml原價110元，限時3天祭出2瓶139元，平均不到70元、約是6.3折。
🟡OK超商：美式、拿鐵買2送2
1月6日至1月7日限時兩天，大杯美式、大杯拿鐵、濃厚美式、濃厚拿鐵同品項買2送2；OKmall雲端商城同步推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送10，等於每杯咖啡最低22元起。
🟡萊爾富：特濃咖啡加1元多1杯
為補班民眾提神打氣，1月6日至1月8日推出咖啡小確幸，期間特濃咖啡加1元多1杯，包含原價55元的大杯特濃美式、原價65元的大杯特濃拿鐵，最多下殺5.1折，單杯特濃美式平均28元、特濃拿鐵平均33元。