2024侯盧配有譜？盧秀燕：跟我無涉、大家不要想太多
台中市長盧秀燕日前輔選王鴻薇時發言，被解讀為鬆口2024不排除「侯盧配」，連日來引發不少波瀾。盧秀燕今正式澄清，媒體問她對於趙少康發言的看法，她才回答「只要對台灣好，什麼組合都可以談」，她強調「當時是談別的事情、跟我無涉，大家不要想太多，我也沒有鬆口的問題」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕2日上台北輔選國民黨立委候選人王鴻薇，回應媒體提問時表示：「國民黨內人才濟濟，只要能對台灣好、對人民好、對各縣市好，任何組合都可考慮。個人意願不重要，重點在於要能勝選，國民黨必須找出能完全勝利的組合，才更為重要。」
她的發言被解讀為2024年總統選舉，鬆口「侯盧配」有譜。支持者認為盧秀燕的專長剛好可以補侯友宜之短、綠營紛紛批評國民黨出了兩位落跑市長。盧秀燕的前幕僚、前臺中市影視發展基金會執行長林筱淇今（5日）上政論節目時也指出，國民黨絕對承受不起六都1次有2個市長離開，盧若連任後馬上背棄對選民的承諾與約定，必然會被市民反噬，這次拋出的風向球不利於己。
盧秀燕沈潛兩天後，今天上午在市府送春聯活動時公開說明。她表示：「那天我到台北去，是被動接受記者的詢問，有關中廣董事長趙少康的發言，當時是談別的事情，跟我無涉，大家不要想太多，我也沒有鬆口的問題。」
台中市新聞局長鄭照新表示，當時記者的問題是侯、朱、郭三人組合的可能性，與侯盧配扯不上關係，既然是不存在的問題，林筱淇的說法也沒有回應的必要。