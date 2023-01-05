不只6千！中低收入戶每月加發補助500至750元　為期一年

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衛福部指出，春節期間全民都希望平安過好年，年節期間，除了家人團聚外，也多留心關懷周遭鄰居，發揮敦親睦鄰、守望相助的互助精神，若有急難救助需求，記得協助撥打免付費1957福利諮詢專線，政府也準備好急難救助備用金及急難救助窗口，讓弱勢家庭及民眾獲得即時關懷、溫飽紓困，大家一起營造共善、共好的社會。
衛福部也表示，這項加發補助自111年3月即已開始辦理發放至12月，112年補助政策延續，為簡政便民，民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。
各縣市政府將於1月春節前開始陸續發放本月份低收入戶及中低收入戶加發生活補助，之後也將逐月發放至12月止。相關作業流程衛福部已於昨日邀集縣市政府召開會議討論，請縣市政府協助發放給低收入戶及中低收入戶民眾，衛福部也將儘速辦理後續經費請撥流程及督請縣市發放款項。
衛福部提醒，部分符合加發低收入戶、中低收入戶民眾，因縣市政府或公所未有其帳戶資料，將由縣市政府發函或其他方式通知，請符合上述資格者，儘速配合提供正確匯款帳號，以利發給補助。如因帳戶被凍結或列為警示戶等特殊因素無撥款帳號，則洽縣市政府以現金或匯票、支票方式辦理，或撥打1957福利諮詢專線。