以為貓聽聲音才迎門！飼主「看監視器」熱淚盈眶：我愛牠
誰能不愛這種衷心的貓貓！許多貓狗都有迎門行為，憑藉準確的生理時鐘及高超聽力，牠們總會在飼主進門的前一刻奔向大門，給予人類最熱情、溫暖的迎接。國外這隻黑貓也有類似行為，但飼主觀看監視錄影器後不敢置信，貓咪竟然不是聽到聲音才前往大門，而是在原地等了整整一天！
編輯中心/綜合報導
原PO於國外論壇reddit上發文，表示愛貓每天都會在大門迎接自己回家，之前總認為牠是聽到汽車或其他聲音才衝過來，不過在觀看錄影器畫面後，他才知曉原來貓咪竟是在門邊耐心地等待整整一天，儘管可以前往其他房間，牠仍衷心地守在門前。為了讓貓咪能等的更舒服，飼主考慮將門前的椅子改造成更舒適的環境，畢竟那是貓貓一天待的最長的地方。
網友對該影片頗有感觸，分享「我有一個監視器，發現每次我離開時，我的貓都會坐在公寓門口喵喵叫10分鐘」、「我的老貓曾經做過同樣的事情。然後牠會周期性地在屋子裡走來走去，大聲喵喵叫，試圖找到我。好想念那個混蛋」、「我有隻貓也這樣做了一年......第一次是房子中有成員去世，牠對此很悲痛......後來其他成員也搬走了......導致每次我離開牠都坐在門前直到我回家，牠擔心我也從此不回來了。狀況持續了一年多」，也有人歪樓探討原PO的身高「是門很小還是你真的很大」。（編輯：李惠婷）