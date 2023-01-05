儘速還稅於民！盧秀燕提出三原則、籲發現金過好年

中央超徵稅收4500億元，部份將還稅於民，台中市長盧秀燕表示，過年就是要領紅包，如果讓全體國民在過年前領到紅包，會更有氣氛、更有意義與更快樂。她提出現金發送、手續簡便、快速發放等3個原則，且希望不要再以券的方式發放，讓全民一起「錢兔似錦」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕表示，既然中央超徵4500億元，政府應該大方一點，發現金讓大家過好年。昨天聽到行政院長蘇貞昌已宣布確定會發放，她建議可再加強幾個方向，一、現金發送；二、手續簡便，讓民眾領取方便；三、速度要快，且希望不要再以券的方式發放。
盧秀燕指出，這兩天看到立委有不同聲音，立委對於立法程序嫻熟，過年就是要領紅包，如果讓全體國民在過年前領到紅包，會更有氣氛、更有意義與更快樂。一旁的立委楊瓊櫻也補充說明，指立法院長游錫堃已表示，會以最快速度來協調，她相信立委們也願意配合將院會延長一星期到20日，全力克服技術問題。
對於台中的地方分配款約700億元，將如何運用？盧秀燕表示，目前尚未接獲中央通知，市府會確認是否有相關準則、要求或指定項目等。她強調民意很重要，將持續加強台中建設，也讓這段時間受影響的民眾得到幫助，大家可集思廣益，不過還是要等中央宣布分配原則、金額與指定項目等，才能確定運用方式。