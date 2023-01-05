94年次高中畢業1年役期役男 役政署：無法提前入伍
蔡英文總統上月27日拍板兵役自明（113）年元旦恢復為一年役期，徵集對象為民國94年次以後出生役男、月薪20320元。內政部役政署今（2）日表示，94年次役男若今年高中畢業，仍須等到明年1月才能徵召入伍，無法於今年提前入伍。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日舉行「強化全民國防兵力結構調整方案外界關注議題說明」記者會，媒體詢問若94年次役男今年6月高中畢業，無法找正職工作情況下，能否提前入伍服1年役期？內政部役政署專委康世鑫表示，目前規劃配合國家兵役政策辦理徵兵，役男若有意願提前入營，役政署可以配合役男意願，在今年底以前完成徵兵調查，在民國113年之後徵集入營。
針對義務役一年年資納入勞退，勞動部專委楊玫瑩表示，勞動部已經在規劃，接下來會進一步邀請國防部與內政部一起就細節與程序作研商討論。
至於民進黨立委范雲提議女性服兵役一事，資源規劃司司長鄧克雄表示，女性志願役管道暢通，歡迎女性同胞報考志願役招考班隊，女性徵兵必須考量整體訓練容量、流路與管道擴充需求，目前沒有納入考慮。
鄧克雄補充表示，國軍軍中女性比例已達14%，比例不低於先進國家，女性從軍比例已達世界水準。