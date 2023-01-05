喊不是強國棋子引熱議？侯友宜重申團結內部、凝聚向心力
針對元旦升旗典禮致詞提到「我們不是強國的棋子」引發各界熱議，新北市長侯友宜今（5）日上午受訪時重申，台灣最重要的是要團結內部、凝聚向心力，只有團結才能讓中華民國變成一個和平、穩定、繁榮與永續的國家，也要用平等、尊嚴、友善的態度，善待所有關心台灣發展的任何一個國家。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，台灣位居國際的關鍵地理位置上，又是經濟產業面最重要供應的地方，所以台灣有責任，在台海穩定、東亞局勢上，能夠做好最和平的方式，面對詭譎的國際情勢；他指出最重要是在台灣內部，要不分你我、族群跟黨派，大家好好愛台灣這塊土地，凝聚所有向心力，讓台灣在這樣局勢底下，能和平、穩定、繁榮且永續的走下去。
媒體再追問侯友宜多次喊話內部團結凝聚向心力，面對當前美中對抗局面，台灣要站在怎樣立場？侯友宜指出，表示台灣最重要的是要團結內部、凝聚向心力，只有團結才能讓中華民國變成一個和平穩定繁榮與永續的國家；最重要是面對外面，用平等、尊嚴、友善的態度，善待所有關心台灣發展的任何一個國家。
至於前北約秘書長拉斯穆森訪台說台灣是個民主強大的國家，侯友宜則是表示，「民主」是一個普世價值，台灣就是在追求普世價值的民主國家，這是我們堅定不移的態度。