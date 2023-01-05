新北工務局涉圖利建商　潤隆建設5官商遭起訴

新北市新店碧潭附近的「國賓大苑」曾遭檢舉，在申請建照過程中疑有官商勾結。台北地檢署查出，新北市工務局內有3名公務員涉嫌變更建案使用執照加註事項，圖利上市建商「潤隆建設」，今（5）日依《貪汙治罪條例》圖利等罪起訴3名公務員，另依詐欺取財罪起訴潤隆董事長蔡聰賓、明緯建設負責人王文宏。
記者潘千詩／台北報導
檢方調查，「國賓大苑」位於新店太平路，原被歸類為旅館用地，建照核准用途為「旅館」，依都市計畫只能供一般旅館業或觀光旅館業使用，潤隆建設看準旅館區土地的建蔽率與容積率，比一般山坡地的住宅用地高出許多，如蓋成豪宅銷售，銷售坪數將比一般住宅更高。
檢方指控，潤隆建設、明緯建設為賺取暴利，於2010年11月25日與該基地原地主田都國際旅館簽訂合建契約書，計畫在不申請變更都市計畫的前提下，以旅館名義興建集合住宅銷售。
檢方查出，2013年間，潤隆建設向新北市工務局申請建照變更，當時承辦的工務局技士潘仕傑、邱柏霖、曾維良等3人，明知主管機關自始未同意核准將建案分戶為88戶，且明知建商興建本建案是為了違法以住宅出售，卻以不實登載之前的加註事項是筆誤，更正為「除了原核准88戶外，不得再辦理分戶」等文字，使建案得以分售。
檢方統計，該建案已賣出40戶，不法獲利高達20億1406萬元；若加上還沒賣出的48戶，並扣除建造成本，估計公務員圖利潤隆建設40億5262萬3370元。