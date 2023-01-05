肺癌篩檢揪86%早期個案　2類對象納免費補助

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國健署表示，肺癌患者之所以存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯症狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期。早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大。
國健署分享，自111年7月1日至111年12月26日止，全國已有2萬2451位民眾接受檢查，並找出160名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占86.3% ，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於逆轉肺癌的期別分布，讓民眾早期診斷肺癌，儘早接受治療，因而大幅提升肺癌存活率並拯救個人生命。
國健署自111年7月1日起，開始補助肺癌高風險族群每2年1次LDCT檢查，將肺癌納入我國第五癌篩檢，補助的篩檢對象包括具肺癌家族史，50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，與重度吸菸者50至74歲且吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年的重度吸菸者。
國健署長吳昭軍鼓勵，凡是符合資格的民眾，應積極接受LDCT篩檢，若能夠早期篩檢出1個肺癌個案，就是多挽救1個家庭，並希望第五癌篩檢的訊息，能夠廣為周知。肺癌篩檢過程只要5分鐘且沒有侵入性，若能早期發現、早期治療，就不用承受晚期肺癌治療過程中的身心痛苦及龐大的醫療費用。
另外，國健署提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率。根據研究顯示，吸菸者罹患肺癌的風險是不吸菸者的9倍以上，但只要吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會就可減半。對於目前仍有吸菸的民眾，請多善用戒菸服務資源，增加戒菸成功的機率，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！