當兵役期恢復1年　邱臣遠提三建言提升戰力

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邱臣遠表示，首先這是國軍在多次的精簡裁軍後，首度擴軍，將一舉突破既有21萬5000人的員額。而最直接面臨到的就是訓練人力、場地營舍及後勤裝備不足的問題，光是現行的軍事訓練役就因為疫情的影響，收訓人數腰斬，造成兵役嚴重塞車的狀況，後續開始徵集一年制義務役後，情況絕對會雪上加霜。
邱臣遠指出，因應訓練能量不足，國防部雖表示會新編成11個新訓旅，但營舍新建工程需要時間，並無法在一年內完成；另外義務役訓練時間短，無法操作複雜的重型武器，勢必只能編成輕型的機步旅。而依據國防部的規劃，役男還需要熟悉反裝甲火箭的操作，但是現有的反裝甲武器數量稀少，價格昂貴，根本不可能讓義務役來使用，是不是加大採購國造的紅隼火箭彈，還是重新思考規劃守備部隊的武器，都是國防部在2024年前迫切需要解決的問題。
邱臣遠進一步表示，再來就是長期為人詬病的訓練方式與強度，國軍的訓練方式不單純是守舊，連觀念都因為軍方高層的封閉，導致跟不上時代，強度上更是如同蘇貞昌院長說的拿掃把上戰場，拿槍的時間少之又少，增加義務役士兵的訓練時數與強度，固然是正確的方向，但若缺乏有效的實際執行，最終還是會淪為紙上談兵。
邱臣遠認為兵役制度與訓練方式的改革固然是大眾所樂見的，但執行力才是關鍵中的關鍵，對此向國防部提出三個訴求：一、謹慎規劃義務役兵源徵集流路，避免役男等待服役空窗期過長；二、重新思考守備部隊的武器配置，有效發揮不對稱作戰能力；三、改善軍中老舊思維，落實訓練制度改革，提升國軍可恃戰力。