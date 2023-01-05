違停擋住救護車！消防員見「車主態度」超心寒：刷新眼界
消防局除了要前往火災現場救援之外，也時常會出動消防車救援命在旦夕的民眾。不過有消防員分享工作時遭遇，一輛休旅車違停在消防局前的紅線，甚至阻擋到救護車出入，然而車主的態度卻讓他們相當心寒。
編輯中心/綜合報導
一位消防員昨（4）日在臉書《爆廢公社》上發文提到「晚上接獲派遣，有民眾身體不適需要救護車。沒想到，卻有一台CR-V與救護車並排違停，讓救護車無法出門，於是我們先開響了救護車警報器，看有沒有車主來移車，但沒有反應」，他們詢問了周邊店家都沒找到車主，決定先拍照存檔，避免被民眾認為是刻意延誤出勤。
沒想到消防員才剛拿出手機，突然就看到五、六十公尺之外，有人突然開始揮手致意，原PO補充「那位疑似駕駛的民眾靠近後，先是大聲跟我們喊了聲『拍謝啦！』，但卻繼續拿著手機貼著耳朵跟人聊天，往這走來卻沒有加快腳步的想法。整個過程完全看不出一絲歉意或是不好意思，刷新了我們眼界」。
「看著對方的神情，這一刻，我都覺得是不是請他移車這件事是我錯了？」原PO感慨「消防員的工作，除了救人還是救人。有任何需求，來消防隊我們都會儘量協助。但還請大家多多支持，至少，不要讓我們連出門都有困難啊！」
聽聞詳細過程後，不少民眾也紛紛痛罵「台灣人就很包容違規阿，連違停都不給檢舉了」、「停在會阻礙緊急救難的車輛旁，這腦洞真的也夠大的」、「台灣就是這種巨嬰一堆，反正不是我家人出事」。（編輯：潘毅）