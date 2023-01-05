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CES 2023 華碩全系列新品登場　推出首款裸視3D OLED筆電

▲華碩在CES 2023發表首款裸視3D OLED筆電，不需穿戴任何裝置，即可在筆電上獲得沉浸式3D視覺體驗。(圖／官方提供)
▲華碩在CES 2023發表首款裸視3D OLED筆電，不需穿戴任何裝置，即可在筆電上獲得沉浸式3D視覺體驗。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

美國消費性電子展（CES）於美國時間1/5~1/8在美國拉斯維加斯展開，華碩先是在展前發表ROG新機，緊接著又有ASUS創作者、家用、商用、電競新品，同時展示全球首款裸視3D OLED筆電顯示技術—ASUS Spatial Vision，不需穿戴任何裝置，即可在筆電上獲得沉浸式3D視覺體驗。透過雙凸透鏡和先進的眼球追蹤攝影，為兩眼構築不同畫面，進而產生3D影像，在還原真實色彩的OLED螢幕上看到3D物件和效果細節。

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全球首款3D OLED創作者行動工作站—ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604)憑藉突破性的裸視3.2K 120 Hz 3D OLED螢幕，建立3D視覺內容更快、更直覺，只要輕按開關，ASUS Spatial Vision 技術便可讓2D視覺內容流暢轉換為沉浸式的3D內容。超亮OLED面板擁有豐富細節和生動色彩，自動調光技術延長螢幕壽命。

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604)專為創作者打造，採用ASUS Spatial Vision技術和裸視3D OLED 3.2K 120 Hz 16吋螢幕。Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ)：配備獨特的Intel處理器和超小型ASUS Supernova系統模組(SoM)，主機板核心面積減少38%，為顯示卡保留更多空間，系統整體散熱效率提高，加上液態金屬散熱化合物，在高效能模式下溫度降低7°C，幫助TDP達到155 W，有感升級穩定性和顯示卡效能，為史上最強大的Zenbook

ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA)為世界最輕14吋16 : 10商用筆電，是第一款採用永續技術生產的全金屬華碩筆電。這種環保製程有助減少最多29%生產材料，並縮短最多75%生產時間，大幅提升能源效率。鎂鋰合金機身通過美國軍規等級耐用度檢驗，輕盈強固，輕僅980克起，便於攜帶。

另有ASUS TUF Gaming電競筆電新品，包含A16 Advantage Edition (FA617)採用最新Ryzen 9 Zen 4處理器、Radeon RDNA3顯示卡和AMD Smart Access Graphics技術。纖薄邊框帶來90%的螢幕佔比，更新率高達240 Hz的QHD面板，讓玩家能深入沉浸在遊戲中。

▲CES 2023 ASUS。(圖／官方提供)
▲CES 2023 ASUS有一系列新品登場。(圖／官方提供)

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