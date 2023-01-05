CES 2023 華碩全系列新品登場　推出首款裸視3D OLED筆電

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ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604)專為創作者打造，採用ASUS Spatial Vision技術和裸視3D OLED 3.2K 120 Hz 16吋螢幕。Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ)：配備獨特的Intel處理器和超小型ASUS Supernova系統模組(SoM)，主機板核心面積減少38%，為顯示卡保留更多空間，系統整體散熱效率提高，加上液態金屬散熱化合物，在高效能模式下溫度降低7°C，幫助TDP達到155 W，有感升級穩定性和顯示卡效能，為史上最強大的Zenbook
ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA)為世界最輕14吋16 : 10商用筆電，是第一款採用永續技術生產的全金屬華碩筆電。這種環保製程有助減少最多29%生產材料，並縮短最多75%生產時間，大幅提升能源效率。鎂鋰合金機身通過美國軍規等級耐用度檢驗，輕盈強固，輕僅980克起，便於攜帶。
另有ASUS TUF Gaming電競筆電新品，包含A16 Advantage Edition (FA617)採用最新Ryzen 9 Zen 4處理器、Radeon RDNA3顯示卡和AMD Smart Access Graphics技術。纖薄邊框帶來90%的螢幕佔比，更新率高達240 Hz的QHD面板，讓玩家能深入沉浸在遊戲中。