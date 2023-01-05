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BQ.1恐成最優勢病毒　醫列3大特性：1可傳染6至10人

▲醫師認為，BQ.1具有3大特性，可能將取代BA.5成為優勢病毒株，並呼籲民眾仍應接種疫苗預防重症與死亡。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲醫師認為，BQ.1具有3大特性，可能將取代BA.5成為優勢病毒株，並呼籲民眾仍應接種疫苗預防重症與死亡。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

BQ.1是Omicron的BA.5子代變異株，近期在國內外崛起。中國醫藥大學附設醫感染管制中心副院長黃高彬今（5）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時坦言，BQ.1具有3大特性，可能將取代BA.5成為優勢病毒株，並呼籲民眾仍應接種疫苗預防重症與死亡。

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黃高彬說明，BQ.1仍屬於Omicron家族的變異株。BQ.1具有3大特性，第一是免疫逃脫能力較強，第二是潛伏期較短，一般Omicron BA.5潛伏期約3.4日，BQ.1則可短到2日多，第三是BQ.1的傳染力更強，一個人約可傳給6至10人，但釀成重症死亡的嚴重度並沒有較強。

黃高彬指出，BQ.1的但目前在歐美占比算是比較高的，病毒免疫逃脫能力強、傳染力強、潛伏期短的特性，讓BQ.1可能會取代目前的BA.5變成主流株，「有可能是下一個強勢的病毒株」。

黃高彬也提到，另外還有XBB.1.5是號稱世界上免疫逃脫最強的病毒株，本來是在東南亞、中國出現，現在在歐美也有發現到XBB.1.5的蹤跡，由於XBB.1.5免疫逃脫能力強，容易造成二次、三次感染，提高重複感染可能性，這是需要特別注意的地方。

不過黃高彬認為，XBB.1.5主要流行地區是東南亞與中國，以新加坡經驗來看，新加坡曾在一、兩周內，XBB.1.5占有率達到五成，但經歷過2至3周後，XBB.1.5占有率又開始下降，因此整體來看，XBB.1.5雖是全世界目前免疫逃脫能力最強的變異株，但實際上沒有想像中這麼恐怖，反倒是BQ.1需要特別防範，BQ.1看起來比XBB.1.5還要強。

黃高彬坦言，目前的疫苗對BQ.1預防感染能力都不好，現在不管是單價或是雙價次世代疫苗都不是理想的疫苗，所有mRNA疫苗對預防感染效果都很差，不過還是對重症死亡保護會比較好一點，建議民眾仍要施打原始株與BA.5的雙價疫苗，避免發生重症。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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