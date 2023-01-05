臺灣黑熊個體數少！野放又觸陷阱 多家動物園聯合保育
臺北市立動物園將在1月15日（日）上午10：30，於演講廰舉辦由行政院農業委員會林務局製作的生態人文紀錄片《一隻臺灣黑熊之死—711／568的人間記事》特映會，本場次將邀請到紀錄片的導演顏妏如小姐與張元昱先生進行映後有獎徵答，與觀眾分享拍攝過程的甘苦談，場地座位名額有限，歡迎大家踴躍報名參加，報名網址請點此連結。
編輯中心/綜合報導
臺灣黑熊是臺灣唯一原生的熊科動物，但由於人類對環境的開發利用，使野外黑熊的棲息地大幅縮小、也變得更零碎，臺灣黑熊的個體數量則越來越少。為了臺灣黑熊族群的延續，非常需要整合野外保育與動物園等機構的域外保育工作。臺北市立動物園和特有生物研究保育中心、高雄壽山動物園、屏東科技大學保育類野生動物收容中心、六福村野生動物園以及其他總共16個臺灣動物園暨水族館協會的團體會員，在2012年即已簽署「臺灣黑熊復育合作保育宣言」，共同進行復育族群的管理合作，也透過各自教育行銷管道推動臺灣黑熊的大眾教育及保育工作。
這次由農委會林務局製作的生態人文紀錄片《一隻臺灣黑熊之死—711／568的人間記事》，紀錄東卯山黑熊歷經兩度救援、野放，最終遇害的過程。臺北市立動物園特地與林務局攜手合作，將在1月15日（日）上午10：30，於動物園演講廳舉辦特映會，邀請國人思索人熊的理性相處之道。
編號711的大公熊原為林務局東勢林區管理處繫放的研究個體。109年10月1日，牠疑似在穿越果園時誤中了陷阱受困。隔年1月23日，711大公熊再次落入陷阱，經過專家評估後，最後決定將其換上新編號568，並選擇在南投丹大野生動物重要棲息環境進行「異地野放」，不料，最終568仍然不幸身亡，在111年5月6日發現了牠被掩埋的遺體。
《一隻臺灣黑熊之死—711／568的人間記事》以紀錄片的方式將救援、照養以及野放的過程，忠實呈現於大眾面前。紀錄片導演顏妏如表示，紀錄片是以「真正守護這隻臺灣黑熊的人們」的角度製作，用真實且深刻的回眸姿態，紀錄一切的歷程，以及為臺灣黑熊努力付出的人。
臺北市立動物園和林務局邀請大家1月15日（日）上午10：30，一起來演講廳觀賞《一隻臺灣黑熊之死—711／568的人間記事》紀錄片，思考人與熊如何走向更友善的未來，和我們共同保育臺灣黑熊，為這塊土地上的所有野生動物而努力。特映會報名網址請點此連結，場地座位名額有限，請盡速手刀報名。（編輯：李惠婷）