兔年想要轉運發大財　達人：過年大掃除「這4區」清乾淨

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玄關是室內外氣場交界處，亦是每天進出家門必經之地，象徵事業運。如果玄關亂七八糟，人就容易心浮氣躁、影響決策判斷；鞋靴要記得擦拭潔淨、汰舊換新。台灣冬季潮濕，建議可放置免插電除溼盒、防霉吊卡在鞋櫃中，避免發霉。若空間夠，486先生建議可放置發財樹、串錢藤等小盆栽招好運。
2.客廳：
客廳是家人聚會頻率最高的地方，連帶影響家庭運勢和親子關係，建議保持明亮通風，趁著年度大掃除將平時未注意到的沙發隙縫、窗櫺積塵等細節清潔乾淨。486先生建議家裡有小孩的可以加入一些紅色布置物，增進親子熱度。
3.廚房
廚房象徵家中財庫，新的一年想要財運亨通一定要好好清理冰箱和儲藏櫃。過期食物沒有清理掉，舊有的財務問題恐無法獲得解決。刀具應妥善放置、避免外露，否則容易造成家人間口角紛爭或破財；若爐具有故障也要趕快修復，才能把持好荷包。486先生另外建議可張貼迷你灶神，僅比郵票略大的尺寸貼起來不會突兀還可保佑家庭財庫。
4.浴廁
浴廁是沐浴、排穢之處，應保持乾燥通風，若聚集晦氣及濕氣無法排除，恐影響健康運勢，486先生建議浴室可放置綠色植物或帶有綠意的風景畫，以水生木，達到五行相生的效果；或是擺放一些色彩豐富的小物，提升全家運勢。