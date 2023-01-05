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兔年想要轉運發大財　達人：過年大掃除「這4區」清乾淨

▲家事達人486先生提醒，將家中4大重點區域，包含玄關、客廳、廚房和衛浴，把這4個空間打掃乾淨，對於來年運勢都有幫助。(圖／486團購提供)
▲家事達人486先生提醒，將家中4大重點區域，包含玄關、客廳、廚房和衛浴，把這4個空間打掃乾淨，對於來年運勢都有幫助。(圖／486團購提供)

記者周淑萍/綜合報導

農曆年前不少人習慣除舊佈新，台灣有句諺語：「大拼厝才會大富貴」，意思就是「除晦接旺」，將家中各角落打掃乾淨，象徵將去年的不順利一掃而淨。家事達人486先生提醒，年終大掃除4大重點區域，包含玄關、客廳、廚房和衛浴，把這4個空間打掃乾淨，對於來年事業運、財運、家庭和健康運勢都有幫助！

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1.玄關：

玄關是室內外氣場交界處，亦是每天進出家門必經之地，象徵事業運。如果玄關亂七八糟，人就容易心浮氣躁、影響決策判斷；鞋靴要記得擦拭潔淨、汰舊換新。台灣冬季潮濕，建議可放置免插電除溼盒、防霉吊卡在鞋櫃中，避免發霉。若空間夠，486先生建議可放置發財樹、串錢藤等小盆栽招好運。

2.客廳：

客廳是家人聚會頻率最高的地方，連帶影響家庭運勢和親子關係，建議保持明亮通風，趁著年度大掃除將平時未注意到的沙發隙縫、窗櫺積塵等細節清潔乾淨。486先生建議家裡有小孩的可以加入一些紅色布置物，增進親子熱度。

3.廚房

廚房象徵家中財庫，新的一年想要財運亨通一定要好好清理冰箱和儲藏櫃。過期食物沒有清理掉，舊有的財務問題恐無法獲得解決。刀具應妥善放置、避免外露，否則容易造成家人間口角紛爭或破財；若爐具有故障也要趕快修復，才能把持好荷包。486先生另外建議可張貼迷你灶神，僅比郵票略大的尺寸貼起來不會突兀還可保佑家庭財庫。

4.浴廁

浴廁是沐浴、排穢之處，應保持乾燥通風，若聚集晦氣及濕氣無法排除，恐影響健康運勢，486先生建議浴室可放置綠色植物或帶有綠意的風景畫，以水生木，達到五行相生的效果；或是擺放一些色彩豐富的小物，提升全家運勢。

▲過年大掃除。(圖／486團購提供)
▲張貼迷你灶神，貼起來不會突兀還可保佑家庭財庫。(圖／486團購提供)

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