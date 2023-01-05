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南投補選徵召林明溱　吳育仁：突顯國民黨新世代接棒難題

▲南投新生代議員游顥曾任洪秀柱、吳育仁（右）辦公室主任。（圖／翻攝吳育仁臉書，2023.01.05）
▲南投新生代議員游顥曾任洪秀柱、吳育仁（右）辦公室主任。（圖／翻攝吳育仁臉書，2023.01.05）

記者顏幸如／南投報導

南投縣立委補選即將於3月4日舉行，國民黨由前縣長的林明溱再披戰袍，由於林明溱已71高齡，外界議論藍營世代交替話題。國民黨前立委吳育仁，今為爭取徵召失利的子弟兵、南投新生代縣議員游顥發聲，指出林明溱披掛上陣突顯藍營新世代接棒的難題，「游顥們」必須再接再厲，讓選民看見自己的不凡，國民黨也要抓緊時間，盤點各立委選區的人力狀況。

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國民黨許淑華當選南投縣長後留下立委遺缺，國民黨原有第4選區第一高票的縣議員游顥（40歲）、南投市長成功轉戰縣議員的宋懷琳（68歲）、林明溱之子林儒彬（44歲）爭取，但國民黨最後以3人民調皆未贏過民進黨對手蔡培慧為由，成功遊說甫卸任縣長的林明溱「顧全大局」再上戰場。

▲國民黨基於勝選考量，徵召甫卸任南投縣長的林明溱回鍋參選立委。（圖／翻攝林明溱臉書，2023.01.05）
▲國民黨基於勝選考量，徵召甫卸任南投縣長的林明溱回鍋參選立委。（資料畫面／翻攝林明溱臉書，2023.01.05）
根據日前的一份媒體民調，3位角逐者以游顥民調最高，且與蔡培慧差距不到10%，仍有一戰的實力。縱使游顥本人大方表示，林明溱為南投付出30年，自己「不能、也無法與之爭」，希望大家「將疼惜我的聲音轉為打贏的力量」。但外界仍質疑國民黨徵召71高齡的林明溱，不符合黨主席朱立倫所言，全力培育黨內新生代、加速世代交替的發展方向。

游顥曾任前立委吳育仁國會辦公室主任、洪秀柱的立法院副院長及國民黨主席辦公室主任。他的「前老闆」吳育仁今（5日）凌晨在臉書發聲，證實游顥的確名列第一，他對於國民黨補選時打安全牌，徵召林明溱雖不意外，但也提醒，此事突顯黨內新世代接棒的難題。

吳育仁指出，上一屆縣長選舉，林明溱66.7%（195385票）大贏民進黨洪國浩33.2%（97460票），本屆許淑華以55.9%（154256票）贏民進黨蔡培慧42.8%（117993票）。藍營得票數下跌4萬1千多票、綠營上升2萬多票。2014年許淑華當選立委時，藍綠板塊差距33%，如今差距僅13%。

▲南投立委補選，3位爭取國民黨徵召的挑戰者，游顥在內部民調排名第一。（圖／翻攝吳育仁臉書，2023.01.05）
▲南投立委補選，3位爭取國民黨徵召的挑戰者，游顥在內部民調排名第一。（圖／翻攝吳育仁臉書，2023.01.05）
吳育仁說，游顥在補選立委的參考民調中名列第一，以他個人能力才幹和專業學養，擔任立法委員不成問題。「但是，事與願違」。

他舉台北立委補選做對比，國民黨候選人王鴻薇除了本身能力優越、媒體曝光度強，2015年曾與蔣萬安、羅淑蕾在該區拚立委初選提名，選民服務觸角早已延伸至該選區。這次補選雖然處境艱難，若能成功催出藍營支持者，仍能做多。而林奕華將於2月1日就職台北市副市長，依法避開大安區立委補選。除了補選勞民傷財、任期只有一年左右，另一位問題是「新世代人選在哪裡？」

吳育仁指出，大安區是傳統深藍選區，軍公教和資產階級人口最多，國民黨何不願運用此選區結構性優勢，再次吹響勝選號角呢？問題在於發揮「即戰力」的人選難覓。

除了這3席立委引起的話題，國民黨內已有新生代徐巧芯（33歲）挑戰老將費鴻泰（68歲），表態參選2024立委；另有「蔣啟強」被喻為「馬立強」2.0版。吳育仁說，今年春天，國民黨將啟動立委提名程序，黨內新世代接棒議題將會進入議事日程，他提醒黨必須抓緊時間，盤點各選區人力狀況，同時強調「新時代需要有價值，新世代是一種氣象」，黨內新世代的年輕人必須堅持改革，大步向前，也呼籲「游顥們」再接再厲站上台，讓選民看見自己的不凡。

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