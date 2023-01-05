《艾爾之光》新職業愛利西斯！4支線「世界聖劍」今上線

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「愛利西斯4支線」是運用神聖武器「艾爾聖劍」，可根據戰況擬定高效率戰鬥方式的雙劍士職業，屬於中距離魔法攻擊角色，賦靈錄效果，覺醒持續時間增加，一階段+5%、二階段+6%、三階段+8%。玩家可隨著三轉進程，一轉「馳譽騎士」、二轉「守護聖女」、三轉「世界聖劍」觀賞角色劇情故事。貫徹本次4支線改版，技能方面也包含許多與命運相關的技能。
技能重點介紹
艾爾聖劍：被動技。將所有技能的物理攻擊，轉換為魔法攻擊。在覺醒狀態下，獲得「騎士道效果」狀態，使用「艾爾聖劍」技能發動符合各項技能的效果。
肅清斬除：用巨大的淨化之劍「艾爾聖劍」劃開前方空間。劍刺得越深裂痕逐漸擴大，空間隨之破碎。屬於「殲滅技能」，消耗「殲滅能量」，獲得「疾風能量」，無視敵方防禦10%，無視防禦（盾牌／倒地）。
木蘭盛放：將「艾爾聖劍」化為環刃型態，朝前方沿路滾動，崇高的精神將在聖劍攻擊敵方之處綻放花朵。「艾爾聖劍」在覺醒「殲滅狀態」使用時，發動艾爾聖劍效果，使艾爾聖劍範圍增加1.2倍。
而為了迎接「愛利西斯4支線．世界聖劍」上線，官方也推出三大改版活動，首先是「愛利西斯4支線改版活動」，於1月5日至1月19日，與「愛利西斯」組隊，完成清除適當等級副本等任務，可收集「科保」開拓的象徵－愛利西斯」，兌換對應數量獎勵：「 [露莉爾]噗魯的腳印選擇箱」*1、「[露莉爾]魂靈痕跡回收券」*1、「[露莉爾]賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「[露莉爾]背包擴充券（各欄位）」*1。
第二是「愛利西斯4支線改版紀念活動」，於1月5日至1月12日，累計在線時間達30分鐘，可獲得「[科保]角色欄擴張券」*1。最後則是「愛利西斯4支線成長活動」，於1月5日至1月19日期間創建「愛利西斯」，進行4支線指定連續任務，可獲得豐富道具，重點任務如下：
(1)達成1轉，獲得「[阿利爾]提煉的恢復藥水」*30、「[阿利爾]銀河派對 機械耳麥(15天)」*1。
(2)達成2轉，獲得「[阿利爾]坐騎化石藥丸」*30、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
(3)清除「班德」或「哈梅爾」地區副本3次，獲得「[阿利爾]銀河派對 極光星光(15天)」*1、「[阿利爾]最高級魔法石」*30。
(4)達成超越，獲得「[阿利爾]秘密副本出入許可證」*30、「[阿利爾]銀河派對 糖果玻璃珠(15天)」*1。
(5)清除「艾里希溫」地區副本5次，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*20、「[阿利爾]銀河派對 音色(15天)」*1。
(6)達Lv.99，獲得「[阿利爾]賢者的魔法石」*30、「[阿利爾]鬥志藥水」*10、「[阿利爾]艾利亞諾德守護邀請函」*30。