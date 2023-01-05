侯友宜開箱2023春聯福袋 比兔耳「YA」喊你我好大家共好
新北市長侯友宜今（5）日在市府開箱2023癸卯兔年春聯福袋，以今年生肖兔年的「兔吉利來」春聯為意，說到就像是閩南語的「兔(鏟)錢進來」，讓吉利進到兔年來，也用兔子兩個耳朵的「YA」手勢，象徵你好、我好、大家一起好。侯友宜的談話更順應前幾天在元旦升旗典禮談到的「共好」主題，也引發外界議論是否要以此為2024大選競選主軸，更令人高度關注。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，今年因為是兔年，所以用「兔吉利來」為名，台語版則叫做「兔(鏟)錢進來」，把錢用鏟子鏟到家裡跟公司來，期待今年能夠「兔吉利來(鏟錢進來)」，也可以「你來鏟錢」、「利來兔吉」，不管是從上到下、任意調整都非常討喜，就是讓吉利進到兔年來，用這樣討喜、開心並充滿著經濟蓬勃發展的語意，帶給大家兔年荷包賺得滿滿滿。
對於兔年福袋的寓意，侯友宜也進一步解釋說，福袋裡面最重要的是錢兔鏟錢，錢兔鏟錢就是財源滾滾來，因為兔子是可愛吉祥的動物，尤其有兩個耳朵，兩個耳朵就像手勢的「YA」，就是開心；福袋裡面也代表幸福溫馨，除了賺大錢以外，幸福大家在一起，你好、我好、大家一起好，這叫剛剛好，所以拿到福袋都是一個幸福歲月，又可以賺大錢。
侯友宜也說到，從今天開始會陸續在市政府發放春聯，在春節期間也會到基層的第一線去慰問環保、警察、消防、民政體系的工作夥伴，也會到各宗教廟寺，向市民朋友發春聯、福袋；希望市民朋友都能夠用「兔吉利來」，能夠開心賺大錢，一掃去年疫情帶來經濟的困頓，期待兔年會更好。