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巷仔內／俄烏衝突下的地緣角力　再揭「歐洲火藥庫」沉痾

▲塞爾維亞跟科索沃的衝突，在2022年底一度達到高峰，讓本就因俄烏衝突而緊繃的國際局勢，挑戰再添一樁。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞跟科索沃的衝突，在2022年底一度達到高峰，讓本就因俄烏衝突而緊繃的國際局勢，挑戰再添一樁。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／特稿

俄烏戰爭下個月底即將屆滿1年，戰事如火如荼之際，歐洲南邊一塊看似不起眼地區，在2022年底也一度劍拔弩張，就是素來有「歐洲火藥庫」之稱的巴爾幹半島，主角是塞爾維亞（Serbia）跟科索沃（Kosovo）。對於生活在科索沃的人來說，俄烏戰爭令他們憶起20多年前那段動盪的歲月，並擔心賽國當局與莫斯科的關係，會令科索沃的獨立以及加入歐盟之路，更加荊棘滿布。

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▲巴爾幹半島、國家地理位置示意圖。（圖／翻攝自GIS Report）
▲巴爾幹半島、國家地理位置示意圖。（圖／翻攝自GIS Report）
從時間軸來看，塞爾維亞與科索沃之間的恩怨情仇，絲毫不亞於俄羅斯與烏克蘭，雙方的矛盾早在1910年代初期的第1次巴爾幹戰爭、甚至更早之前就種下了；整個20世紀，在科索沃佔多數的阿爾巴尼亞人一直受到塞爾維亞的鎮壓，並於1990年代末期爆發科索沃戰爭，成千上萬的科索沃人喪命，逾100萬人流離失所，直到1999年聯合國安理會通過1244號決議，要求南聯盟軍警部隊撤離科索沃地區，由聯合國接管，以及北約駐科索沃維和部隊（KFOR）進駐才告一段落。

2008年，時任科索沃總理的（Hashim Thaçi）宣布從塞爾維亞獨立，雖然德國、歐洲和美國等多數西方國家，都承認科索沃的主權，但塞爾維亞及俄羅斯皆予以否認，導致科索沃至今仍被拒於聯合國的門外，賽科之間的緊張局勢，在俄烏戰爭之際來到一個新的高峰，起因則是車牌與證件更換。

▲居於科索沃地區北部、憤怒的塞爾維亞人，以大型車輛設立路障擋路。（圖／美聯社／達志影像）
▲居於科索沃地區北部、憤怒的塞爾維亞人，以大型車輛設立路障擋路。（圖／美聯社／達志影像）
今年6月開始，科索沃當局公布新規，要求北部的塞爾維亞族人，須在8月1日前將車牌、身份證件換成科索沃規格，引發塞族人不滿，拒絕承認科方簽發的相關證件，甚至上街示威；儘管在歐盟（EU）的協調下，雙方於去年11月23日達成妥協方案，暫時擱置車牌之爭，但後續科索沃警察部隊進駐、塞族抗議者與科索沃警察的衝突、憤怒的塞族居民使用路障封堵出入口，又掀起了新一輪風波，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）一度下令塞爾維亞軍隊進入「最高級別戰備狀態」。

科索沃問題之所以與俄烏衝突有相似之處，是因為從科索沃戰爭爆發以後，莫斯科始終就是塞爾維亞堅定的支持者，2者對北約組織同樣反感，俄羅斯一直是科索沃全面融入國際社會的重要障礙，屢屢阻撓聯合國安理會通過與科索沃有關的決議，否認科索沃是個獨立國家，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）經常援引北約干預科索沃戰爭的記憶，試圖煽動該地區對西方陣營的敵意，進一步加劇塞爾維亞人和阿爾巴尼亞人之間的矛盾，來自俄國的虛假宣傳活動已在科索沃北部地區蔓延。

而看在塞爾維亞眼裡，科索沃政府在科北部地區強推的車牌令，與烏克蘭政府的「去俄化政策」根本如出一轍，都是為了割裂少數民族與其母國的文化紐帶，進而完成對當地的同化，也讓2013年的布魯塞爾協議形同具文。相反的，科索沃則是在俄烏戰爭中採取了強烈的親西方立場，將俄羅斯對烏克蘭的入侵，與塞爾維亞對科索沃的鎮壓相提並論，不樂見克里姆林宮藉機插手巴爾幹事務，也不願科索沃北部的塞族聚居地區，成為了巴爾幹半島上的「頓巴斯」，進而給賽俄有協助「解放」的藉口；如果說塞科之間的摩擦是一本陳年舊帳，那俄烏衝突則是吹開這一頁頁帳目的風暴。

▲塞爾維亞總統武契奇否認科索沃獨立性，在賽科衝突之際下令軍隊進入「最高級別戰備狀態」，不願加入歐盟制裁俄羅斯的作法也招來批評。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞總統武契奇否認科索沃獨立性，在賽科衝突之際下令軍隊進入「最高級別戰備狀態」，不願加入歐盟制裁俄羅斯的作法也招來批評。（圖／美聯社／達志影像）
眼下，科索沃已遞交加入歐盟的申請，而塞爾維亞則已擁有候選國地位，但在歐盟現有27個會員國中，有5個仍未承認科索沃主權，如果得不到這些國家的認可，科索沃就無法開啟加入歐盟的進程，更擔心一旦塞爾維亞先加入，自己的入盟之路就會更加無望，故藉俄烏戰爭持續、歐美無法承擔新戰事成本，以及俄羅斯深陷戰爭泥淖、暫時無暇顧及賽國等力道，盼能邁出更關鍵一步。

至於歐盟和美國，則是擔心烏克蘭戰爭的不確定性、塞爾維亞與俄羅斯的密切關係，可能導致科索沃緊張局勢升級，紛紛加大了斡旋力度，最終促使科索沃北部的塞族人於去年12月底同意拆除路障、塞爾維亞總統武契奇取消該國武裝部隊的最高級別戰備狀態，各界力推賽科在2023年達成更廣泛的協議，希望避免克里姆林宮，引誘巴爾幹地區脫離歐盟的企圖成真。

雖然這波賽科衝突，看起來暫時是告一段落，但歐盟仍不忘警告，巴爾幹局勢有其脆弱性，衝突依然還沒被真正解決，在俄烏戰事難休、歐美與俄羅斯角力不止等大環境下，2023年，地緣政治衝突仍將充斥在世界各個角落，因為種族、主權、國家利益等問題，仍是當今國際社會中，不可輕易碰觸的敏感界線。

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