82歲盛竹如登「央視」不演了！吐「經典名言」嚇壞主持人
「國寶級主播」盛竹如，其作品最廣為人知的就是，他曾經主持類戲劇《台灣變色龍》、《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》等戲，當中的經典旁白：「李組長眉頭一皺，發覺案情不單純。｣現年82歲的盛竹如，近日與YouTuber「視網膜」合作主持，沒想到他一開口就喊出：「玫瑰捅X眼！」直接嚇壞眾人。
記者黃雅琪/綜合報導
網紅「視網膜」主持的YouTube節目「眼球中央電視台」，近日邀請到資深媒體人盛竹如擔任特別來賓，短短17秒的片段，盛竹如語出驚人：「什麼樣的八點檔，會讓你們笑場啊？莫非是《玫瑰捅X眼》？」嚇得一旁的主持人「視網膜」立刻澄清說：「今年是《落葉歸根》！」
YouTuber「視網膜」昨（4）日在臉書分享合作心情：「永遠都很開朗的盛竹如主播，從他76歲第一次合作，到現在已經82歲準備邁入83歲了，還可以直接唸出《玫瑰捅ㄆㄧˋ眼》，真的很調皮。」還在留言處貼上精彩片段，網友們看完都留言「盛大哥還是很有元氣」、「盛大哥那麼有氣質的主播講『玫瑰桶ㄆㄧˋ眼』，我的口水直接笑噴在螢幕上」、「盛爺爺講話依然慢中有序，笑容療癒」、「盛竹如說話的起承轉合，就是好看！」