鴻海2022全年營收再創新高 消費智能產品月增雙位數成長
鴻海今（5）日發布去（2022）年12月營收達新台幣6293億，月增14.2%，年減12.30%，為歷年同期第三高。累計2022年全年自結營收為6兆6219億，年增10.47%，創歷年同期新高，四大產品線皆維持正成長。至於外界關注鄭州廠，以及外傳對手立訊搶單消息，鴻海表示消費智能產品月增幅度達雙位數成長，也意味著客戶沒有砍單、其他競爭對手沒有機會。
記者許家禎／台北報導
鴻海2022年12月營收達6293億，月增14.2%、年減12.30%，12月營收數字優於公司預期，歷年同期第三高。統計鴻海2022年第四季營收為1兆9570億，季增12.06%，年增3.54%，第四季營收數字創歷年同期次高。略優於市場預估，也優於公司預期。至於2022年全年自結數營收為6兆6219億，年增10.47%，創歷年同期新高，略優於市場預估，也優於公司預期。
在去年12月四大產品類別中，除「電腦終端產品類別」之外，其他三大產品線皆呈現月增。鴻海進一步表示，中國大陸鄭州園區生產營運已於12月逐步恢復正常，帶動「元件及其他產品類別」及「消費智能產品類別」月對月有雙位數增長。另外「雲端網路產品類別」客戶拉貨動能強勁，月對月有顯著成長。
鴻海指出，以全年來看四大產品類別，則皆維持正成長。伺服器部分需求旺盛，強勁雙位數成長；消費智能產品類別，即便去年Q4受疫情干擾，但也有顯著成長。
至於外界關注鄭州廠，以及外傳對手立訊搶單消息，鴻海表示消費智能產品月對月幅度達雙位數成長，也意味著客戶沒有砍單、其他競爭對手沒有機會。還有，新事業EV軟體營收開始創造營收貢獻。