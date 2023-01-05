新北議會臨時會流會　藍綠議員為侯友宜互批

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鄭宇恩表示，預計延續審查上屆未審完的112年度總預算案，其中未審完的有第二審查會和第六審查會，其中第二審查會主管財政局、主計處，無論是111年和112年的超徵稅收迄今均未說明，要求市府來說明完全切合預算審查主軸。
張維倩則是強調，本屆議會不分藍綠共進來了17席新科議員，換血超過了四分之一，侯市長連20分鐘沒有答詢的專案報告都不願意過來面對，讓在場的新民意非常錯愕；卓冠廷也提到，很多國民黨議員幫侯友宜找藉口說市長公務繁忙，但是新聞上卻頻頻看到侯市長在為選總統做準備，有時間郭侯會，卻沒時間參加臨時會，因此強烈要求召開臨時會，針對預算實質審查、逐節討論。
林秉宥、李宇翔、陳乃瑜也分別針對新北市110年度超收75億元沒有跟議會報告過，指出侯友宜市長過去四年1460天的日子裡，只來過議會83次，占總時間的1%，期盼市長多與議會互動；也要向同僚的國民黨的議員呼籲，一起站出來捍衛民意監督的權力。
稍後國民黨議員廖先翔則是反擊，批評民進黨希望侯友宜來議會說相關議題，以變更議程手段杯葛預算，導致預算延宕，呼籲民進黨應該尊重議事規則，善盡議員責任，盡快審完預算。
江怡臻則是指出，六都只有新北尚未通過總預算，民進黨為了一個動議，推翻所有議程，讓新北1978億預算全數延宕，讓市政無錢可用；批評民進黨只關心侯郭會，不在乎臨時會，只關心侯友宜選不選總統，不專心市政預算，完全背棄民眾賦予選票的期待。
國民黨新北市議員呂家愷、戴湘儀、黃心華及陳偉杰也輪番發言，批評預算被惡意拖延了五天、為了想要作秀杯葛預算案、強要侯市長報告20分鐘就是淪為形式跟作秀，最後表示市府未來很多的社會福利，必須依靠足夠的預算才能夠實施，因此預算案應該要盡快交付三讀，才可以讓市府政策順利推展
侯友宜則是稍早在受訪時表示，議事規定作為大家遵循的規則，議事規則講得很清楚，市府相關預算已經報告過，且有錄影、錄音清楚說明，僅剩下少數幾筆預算還沒通過，針對還沒有通過的預算，請議會詳細監督，尊重議員發表言論，也尊重議事規定。